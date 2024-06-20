　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北一女樂儀旗隊將赴加演出 　賴清德授旗勉：把台灣的好傳給世界

▲▼ 。（圖／）

▲總統賴清德比出「臉頰愛心」為即將出國表演的北一女樂儀旗隊加油打氣。（圖／總統府提供)

文／中央社

總統賴清德今（20）天接見北一女樂儀旗隊赴加拿大藝術文化演出的學生表示，北一女學生「品學兼優，文武皆備」，不管是在國內贏得肯定或在國外贏得讚賞，都是其來有自，樂儀旗隊台上一分鐘，台下十年功，他對此表示敬意。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見北一女樂儀旗隊赴加拿大藝術文化演出學生暨授旗儀式，總統致詞表示，北一女中的樂儀旗隊在台灣很出名，在外國也很有名聲，代表國家出國表演贏得很好的成績，今天在總統府接見，他內心非常高興。

▲▼ 。（圖／）

▲總統賴清德今接見「北一女樂儀旗隊赴加拿大藝術文化演出學生」並授旗。（圖／總統府提供)

總統說，剛在接見前，總統府秘書長潘孟安問他說，念高中的時候有沒有到北一女校門口站崗，他跟潘孟安說，站崗的位置有限，班上同學都已經搶滿了位置，他一直沒有機會。辦公室同仁也說，考不上北一女中，但要來看北一女樂儀旗隊，滿心期待。

總統表示，台上一分鐘，台下十年功，訓練都是假日無休、不分颳風下雨。北一女之所以受到如此的肯定，他想是8個字「品學兼優，文武皆備」，不管是在國內贏得肯定或在國外贏得讚賞，都是其來有自，這也是大家辛苦共同努力的結果，他對此表示敬意。

他指出，再過幾天，學生們就要到加拿大參加2024台灣加拿大藝術文化節，也要參加卡加利牛仔節，相當不容易。卡加利牛仔節已經有112年的歷史，每一年參加的人數都超過100萬人，在線上觀看的人次超過1億人，是一個國際知名的盛大活動。

他說，能在活動上表演很不容易，也是肯定，希望學生們把握機會，將台灣的好傳遞給國際社會，也把國際社會的好帶回台灣，同時增廣見聞，對未來人生路也有幫助。

總統祝福學生們一路平安順利、載譽歸國。隨後，總統授旗，由國旗官黃子甯代表接受，接著在學生解說示範下，總統於台上舞旗，現場氣氛歡愉。

訪賓一行由北一女中校長陳智源率領，教育部長鄭英耀陪同至總統府。

▲▼ 。（圖／）

▲賴總統和身旁同學一起手比愛心。（總統府提供）

ET快訊
能高安東軍山難！46歲男遭沖走溺斃　同伴受困38小時
29歲重機警撞保育類「環頸雉」命危！　鳥屍照曝
快訊／中和修路挖破瓦斯管線！泥水狂噴　人員急疏散
30年一遇大洪水！　桂林「全城泡水」畫面曝
台中男騎Ubike遭拖行10米亡　相驗結果曝
快訊／日圓現鈔重回0.2079！
2年前就動過手！　綠帽男吐殺人決心：不然為何要和解？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃捷舉4藍白委「反質詢」說法　卓榮泰：抱歉真的無法定義

北一女樂儀旗隊將赴加演出 　賴清德授旗勉：把台灣的好傳給世界

還人民不停電的夏天！　馬英九喊話賴清德：用童子賢就得面對核能

賴清德成立全社會防衛韌性委員會　吳釗燮：嚇阻破壞和平的野心

和葉元之貼臉互罵5分鐘　王定宇還原走廊口水戰：他可能被罷免壓力大

洪孟楷質問「國會改革」哪條可以亂判刑？　 批政院民粹造謠

退役上將赴中返台怒轟賴清德　「拿掃把、打城鎮戰才是投降主義」

國會改革覆議案21日朝野再對決　吳思瑤：黨團不會惡意杯葛

建議北捷車廂全面加裝「讓座鈴」　民眾黨立委：有需求就按

藍白批賴清德3委員會疊床架屋　綠委曝主要功能：盼朝野正面看待

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

混血啦啦隊聽健康操超無助　嘟嘴滿頭問號...即興螃蟹舞

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

王柏傑酒駕狂道歉「北影撤個人影片」　震驚「前一晚喝的」謝欣穎連坐受罰

基隆公車「逼讓座」　正義女挺學生槓阿伯

陸網紅到霞海城隍廟求姻緣　拜完收交友邀請：這麼靈？

黃捷舉4藍白委「反質詢」說法　卓榮泰：抱歉真的無法定義

北一女樂儀旗隊將赴加演出 　賴清德授旗勉：把台灣的好傳給世界

還人民不停電的夏天！　馬英九喊話賴清德：用童子賢就得面對核能

賴清德成立全社會防衛韌性委員會　吳釗燮：嚇阻破壞和平的野心

和葉元之貼臉互罵5分鐘　王定宇還原走廊口水戰：他可能被罷免壓力大

洪孟楷質問「國會改革」哪條可以亂判刑？　 批政院民粹造謠

退役上將赴中返台怒轟賴清德　「拿掃把、打城鎮戰才是投降主義」

國會改革覆議案21日朝野再對決　吳思瑤：黨團不會惡意杯葛

建議北捷車廂全面加裝「讓座鈴」　民眾黨立委：有需求就按

藍白批賴清德3委員會疊床架屋　綠委曝主要功能：盼朝野正面看待

雲林縣長照服務涵蓋率高達92.11%　服務涵蓋率超前六都

香港太平山全攻略＋訂票細節！搭玻璃纜車＆登全港最高360度觀景台

小心點點熊！套房當毒品分裝場　員林警強力掃蕩逮32人　　　

越籍男非法打工2年遭攔查　蛇行竄逃+跳車！跑200米被逮

苦苓稱想出「解決博愛座」方法！　提議50字終極秘技掀議

冒充警察敲門還狂拉滑套！鄰居嚇到從2樓跳窗逃　囂張男被求重判

黃捷舉4藍白委「反質詢」說法　卓榮泰：抱歉真的無法定義

出言恐嚇謾罵鄰居遭人提告　警：已受理籲理性解決爭端

啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」

45款機器人現身上海2024AI大會　將發佈首款人形機器人開源原型機

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

政治熱門新聞

郭正亮預言2026新北「藍白不合」　綠營「這個人」必贏

內部對話曝！戳破高虹安謊言　工務處長認球場7包土「不知放哪了」

快訊／郭智輝宣布每個月公告用電數據　「讓大家了解真的沒缺電」

黃仁勳概股漲翻！揭輝達落腳台灣內幕

柯批藍綠讓老百姓腦袋「越來越沒思考能力」

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

葉元之、王定宇爆口角！　為「動用警察權」互嗆3分鐘

菲中船隻南海爆衝撞　外交部籲和平解決紛爭

經長群組稱「立院被中共掌握」　郭智輝認壞習慣：僅轉發

王世堅轟郭智輝「自走砲」　媒體人揭原因：警告賴清德對核電死心

台北大巨蛋何時辦演唱會　李四川：下半年有望

午後大雨澆不熄青鳥　卓榮泰：聽到喇叭聲跟打雷聲實在於心不忍

藍委問「兩國論」　卓榮泰：飛到大陸是從中華民國飛到中華民國嗎？

點名黃捷參選高市長　周玉蔻：民進黨要大破大立

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗千葉火鍋凌晨火警　中午復燃

孫安佐狂登媒體版面又改名了！交保意外曝光「真實姓名」

娃娃機店脫到剩襪子　男女情慾流動全被拍

孫安佐比1手勢對記者領域展開　笑著走出地檢署

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」

唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

00940配息要來了！　7月重量級ETF除息秀蓄勢待發

唐治平下跪畫面曝！拒認母屍求工作機會

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！

佛門住持破戒！約女直播主開房淪性愛片主角

幸福堂老闆違停衝突　推擠兒摔地

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

LINE「6款免費貼圖爆載」！小小兵、醜白兔

陳妍希遭爆婚變受折磨！網氣男方不維護

孫鵬急聘「王牌律師團」救子　陣容曝光

更多

最夯影音

更多

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

暖心正妹12hrs擦亮山區反光鏡 滿滿青苔→清晰：也許能救1命

陳妍希爆被離婚！夫妻半年沒同框　陸狗仔曝「陳曉斷聯離家換手機」

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上　驚悚影片曝

繼父買到超大號衛生棉　女兒笑歪：根本尿布XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面