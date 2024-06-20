北一女樂儀旗隊將赴加演出 　賴清德授旗勉：把台灣的好傳給世界

▲總統賴清德比出「臉頰愛心」為即將出國表演的北一女樂儀旗隊加油打氣。（圖／總統府提供)

文／中央社

總統賴清德今（20）天接見北一女樂儀旗隊赴加拿大藝術文化演出的學生表示，北一女學生「品學兼優，文武皆備」，不管是在國內贏得肯定或在國外贏得讚賞，都是其來有自，樂儀旗隊台上一分鐘，台下十年功，他對此表示敬意。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見北一女樂儀旗隊赴加拿大藝術文化演出學生暨授旗儀式，總統致詞表示，北一女中的樂儀旗隊在台灣很出名，在外國也很有名聲，代表國家出國表演贏得很好的成績，今天在總統府接見，他內心非常高興。

▲總統賴清德今接見「北一女樂儀旗隊赴加拿大藝術文化演出學生」並授旗。（圖／總統府提供)

總統說，剛在接見前，總統府秘書長潘孟安問他說，念高中的時候有沒有到北一女校門口站崗，他跟潘孟安說，站崗的位置有限，班上同學都已經搶滿了位置，他一直沒有機會。辦公室同仁也說，考不上北一女中，但要來看北一女樂儀旗隊，滿心期待。

總統表示，台上一分鐘，台下十年功，訓練都是假日無休、不分颳風下雨。北一女之所以受到如此的肯定，他想是8個字「品學兼優，文武皆備」，不管是在國內贏得肯定或在國外贏得讚賞，都是其來有自，這也是大家辛苦共同努力的結果，他對此表示敬意。

他指出，再過幾天，學生們就要到加拿大參加2024台灣加拿大藝術文化節，也要參加卡加利牛仔節，相當不容易。卡加利牛仔節已經有112年的歷史，每一年參加的人數都超過100萬人，在線上觀看的人次超過1億人，是一個國際知名的盛大活動。

他說，能在活動上表演很不容易，也是肯定，希望學生們把握機會，將台灣的好傳遞給國際社會，也把國際社會的好帶回台灣，同時增廣見聞，對未來人生路也有幫助。

總統祝福學生們一路平安順利、載譽歸國。隨後，總統授旗，由國旗官黃子甯代表接受，接著在學生解說示範下，總統於台上舞旗，現場氣氛歡愉。

訪賓一行由北一女中校長陳智源率領，教育部長鄭英耀陪同至總統府。

▲賴總統和身旁同學一起手比愛心。（總統府提供）