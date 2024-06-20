幻覺遭護理師霸凌！她推床擋門狠心勒死病友　冷血探鼻息才鬆手

▲宜蘭某私立復康之家住民林姓女子，掐死無辜住民二審判12年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

住在宜蘭某復康之家的林姓女子，受多種精神疾病影響，在辨識行為能力嚴重退化下，產生幻覺，以為遭護理人員壓迫霸凌，竟招手將無辜的張姓同院住民進門，再推床鋪擋住門口，將張女活活掐死。一審將林女判刑12年、刑後施以監護4年，案經上訴，高院二審駁回上訴。可上訴。

判決指出，林女自2007年起，就因為重鬱症、精神分裂症（妄想型）、酒精戒斷症候群、酒精戒斷性譫妄、情感性精神疾病、雙極性情感異常（混合型）、雙相性情感疾患等精神疾病，在醫院就診或住進精神病急診病房治療。2010年起，林女轉而住進該私立復康之家，但因病識感不佳且社會職業功能、認知功能退化，而有「酒精引發的認知障礙症」（即「酒精性失智症」），以致於她的辨識行為能力顯著減低。

林女因為多種精神疾病影響，導致產生幻覺，不斷覺得遭到護理人員霸凌，導致萌生殺意。2022年11月某日將近凌晨12點時，林女躺在床上，這時同住在復康之家的院友、極重度身心障礙張姓女子探頭進來。林女竟招手將對方叫進房內，並推床擋門，以身體壓制張女後，將張女活活掐死；林女還多次以手試探張女是否斷氣。林女行兇後離開，沒多久工作人員發現躺在地上的張女，緊急送醫不治，經調閱監視器畫面後，揪出林女的惡行。檢方依殺人罪嫌將林提起公訴。

一審宜蘭地院審理時，林女供稱遭到護理人員霸凌，也說遭到同住的院民霸凌，胡言亂語。一審法院最後認定林女因病情影響行為辨識能力，應予減刑；但考量她之犯罪情狀，對社會安全之影響不輕，不宜過度輕縱，因此判刑12年，並宣告刑後入相當處所施以監護4年。

案經上訴，高等法院二審於20日宣判，高院仍認定她有罪，駁回上訴。林女還押時，記者詢問她會不會上訴？她說一定會上訴；但詢問她是否要賠償被害人時？林女則不願回答。