殺情敵再自戕亡！嘉義男控「前妻外遇」：我是瀕危物種綠蠵龜

▲嘉義命案，陳姓凶嫌臉書狂發文，指控前妻外遇。（圖／左翻攝臉書、右記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市自強街一處民宅20日凌晨3時許，發生凶殺案！一名陳姓男子架梯闖入前妻的邱姓男友屋中，將邱男活活砍死，他犯後躲藏於摩鐵內，與警方對峙過程中疑似持槍自戕，全案造成2死。透過陳男臉書可發現，他曾指控前妻與邱男外遇，自己成為一隻瀕臨絕種的「綠蠵龜」。

陳男日前在個人臉書上發文，「前妻離開了這個家，過錯全往我身上堆，起初心灰意冷，乾脆全扛了，縱有不甘，去她婆（應為娘）家找棵樹吊一吊，讓眾人去公評算了，怪我人就是不乾脆，一拖再拖，時間越久事實確越明朗。」

他指控，2022年清明連假第三天，交往九年後結婚的前妻謊稱要上班，結果根本沒有，他等到前妻下班時間打電話，前妻卻遲遲不接電話，他聯絡岳母，岳母則稱，前妻公司有新人到職，部門同事要聚餐，會晚點回家。

▲陳男架梯闖入前妻男友家中殺人。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳男稱，前妻一直到晚間6時30分才終於接電話，但面對他要求視訊，卻不斷推託，甚至乾脆不接電話，由於先前他就察覺出前妻的不正常，礙於沒有確切證據證明小王就是邱男，他才沒有行動。

陳男表示，當天他騎車到北港繞，想要找尋前妻，半路才想到前妻根本沒有在北港，「停下車我第一直覺就是視訊邱XX，也是撥了3、4通才接電話」，邱男向他表示，正跟朋友在台中吃飯，他遂要求邱男照路邊的門牌證明。

孰料，陳男卻發現，鏡頭掃到邱男身後的白色小轎車，「我一看就肯定是我前妻的車」，他頓時氣炸質問邱男，「為什麼我前妻的車在你後面」，但邱男竟邊照著車子，邊回應「我後面哪有什麼白色車子」，讓他忍不住氣憤發文，並 自嘲，「如今我是標準的瀕危物種『綠稀（應為蠵）龜』」。

▲陳男犯案後躲摩鐵與警對峙，舉槍自戕亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

發出這篇文章後5天，陳男趁著凌晨架鋁梯從邱男家外牆爬上2樓陽台，踩著採光罩翻入陽台、打破落地窗，持野營用的砍刀將邱男砍死，隨後將凶刀棄置路邊逃逸，最後在摩鐵疑似持槍自戕，經緊急送醫搶救後宣告不治，全案造成2人死亡。至於詳細案發經過、詳細動機仍有待警方進一步調查釐清。

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