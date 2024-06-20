持「野營砍刀」闖前妻男友家殺人！刀刃砍出3缺口　他摩鐵自戕亡

▲嘉義凶殺案2死，凶刀曝光。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、戴若涵／嘉義報導

嘉義市自強街一處民宅20日凌晨發生凶殺案！一名44歲陳姓男子架梯闖屋，將前妻的42歲邱姓男友砍死後，將凶刀隨意丟至路邊，便逃到一間摩鐵躲藏，被警方發現後他疑似舉槍自戕，全案造成2人死亡。

根據附近鄰居指出，陳男凌晨跑到前妻男友家門口，但因入夜後大門深鎖，他竟自備鋁梯，從外牆架梯爬上2樓採光罩，接著翻入陽台、打破落地窗入內猛砍邱男。

案發當下，邱男的24歲兒子見到爸爸倒地，以為家裡遭小偷，想上前制止，也遭陳男猛砍2刀受傷。警消獲報到場時，陳男已逃逸無蹤，馬路邊則遺留陳男犯案用的凶刀。

據悉，該把凶刀為野營用的砍刀，全長48公分、刃長34公分、柄長12.5公分，表面為黑鈦材質，有民眾購買後還稱「可削紙」，十分鋒利。而細看被棄置地上的凶刀可發現，陳男下手相當重，刀刃上出現至少3個缺口，相當駭人。

警方透過案發地點附近監視器畫面循線逮人，最後在一間摩鐵找到陳男，雙方對峙過程中，陳男疑似舉槍自戕，經緊急送醫搶救過後，仍因傷勢過重宣告不治，全案一共造成2人死亡，植於詳細案發經過、犯案動機，仍有待進一步調查釐清。

▲陳男架梯闖入前妻男友家中殺人。（圖／記者翁伊森翻攝）