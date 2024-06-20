殺前妻男友躲摩鐵！嘉義男與警對峙畫面曝　衝出房間開2槍遭壓制

▲陳嫌持刀刺殺前妻男友，躲摩鐵與警對峙。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義市一名陳姓男子(44歲)懷疑前妻與現任男友邱男(42歲)有染，因此醋意橫生，今(20日)凌晨3時許自備鋁梯，翻入邱男住家2樓行兇，造成邱男當場死亡、其24歲的兒子也中刀受傷；隨後陳嫌逃往摩鐵躲藏，遇警方攻堅時還持槍對峙，並連開向警方連開2槍，但最終自知不敵警方優勢火力，選擇舉槍自戕，雖然警方立即將其送醫搶救，但仍於今上午9時53分宣告不治。

警方初步調查，陳嫌與前妻離異後，不滿她另結新歡，與死者邱男過從甚密，懷疑2人有染，因此醋意橫生，今凌晨手持砍刀、自備鋁梯前往邱男住處，從外牆架梯爬上採光罩，並翻入前陽台、打破落地窗後闖入屋內，揮刀砍死邱男、並將邱男兒子刺傷，隨後逃離現場。

警方接獲通報後立即趕往案發現場，發現邱男已經明顯死亡，而邱兒則身中2刀，立即送往榮民醫院治療；警方成立專案小組展開追查，迅速鎖定陳嫌躲藏在一家汽車旅館中，立即出動警力前往圍捕，未料雙方對峙、勸降期間，陳嫌竟手持短槍衝出房間，還朝著警方連開2槍；現場警方見狀後也不甘示弱，以優勢火力強勢回擊壓制，陳嫌眼見雙方差距懸殊，自知不敵，因此選擇舉槍自戕，經送醫搶救後宣告不治。目前全案警方正進一步釐清中。

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▼陳嫌手持短槍朝警方連開2槍，但遭警方以優勢警力壓制。（圖／記者翁伊森翻攝）