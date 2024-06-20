爆漿蟑螂換翻肚壁虎！彰化再爆手搖飲驚魂　二寶媽噁嚇整夜睡不著

▲彰化有民眾喝到死壁虎。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

日前有彰化才發生茶飲店出現爆漿蟑螂，出動衛生局稽查，不料，昨天（19日）晚上又傳出一名二寶媽買奶蓋手搖飲，帶回家先讓小孩飲用，他最後才喝，但喝到最後以為吸到「茶葉枝」，一撈起來看竟是一隻翻肚慘死的壁虎，當下想吐很生氣，今天店家如常營業，店員表示他們店對衛生相當注重，對於發生死壁虎事件也大感訝異。

這位二寶媽昨夜9點30紛前往彰化市該間連鎖茶飲店點了一杯50元奶蓋茶，她說，習慣喝奶蓋打開蓋子喝，「買給我們家小朋友喝，她們喝一半，剩下的我接過來喝」，喝啊喝喝到最後一口，想說怎麼有茶葉的根，想把它撈起來，不撈還好，撈啊撈！撈到唉！定睛一看竟是一隻被飲料泡到身體浮腫的死壁虎。

▲彰化二寶媽買奶蓋茶竟喝到死壁虎。（圖／民眾提供）

二寶媽還慶幸說「幸好是我喝到，不是我們家小朋友喝到，看到真的很想吐」，想到要拿去店家，但店已經休息，只好趕快將杯子洗一洗丟回收，心想以後應該會有段時間避開外賣飲料，害他整夜都睡不著覺，更擔心小孩跟自己腸胃會不會出問題。

這件事在臉書「爆料公社二社」曝光後，不少網友也跟著嚇壞了，還有網友說他去吃「麻辣燙裡面有蛞蝓」真的噁爛到爆了，「這恐怕會留下陰影」。

針對此事，記者致電該飲料店，店員表示他們店對衛生相當注重，對於發生死壁虎事件也大感訝異，至於後續將如何處理，有待店長對外說明。