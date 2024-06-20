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運安會公布「桁架入侵中捷」可能肇因　揭系統機制無法阻止停車

▲中捷,綠線。（圖／市府提供）

▲中捷去年5月發生施工吊臂入侵軌道事件。（資料圖／市府提供）

記者李姿慧／台北報導

台中捷運去年5月10日遭建商施工桁架入侵釀1死15傷，運安會今（20日）公布調查報告，提出9大分析和6改善建議，可能肇因指向拆除機捲揚鋼索與塔式起重機桁架吊點產生斜拉角度，超過極限斜拉角，導致後續連鎖破壞；另台中捷運相關緊急斷電和停車措施也無法達到立即停車效果。

運安會說明，事故當天，該捷運路線旁興富發建設公司所興建之建築物樓頂，宇球公司及嘉謜工程行人員在現場以拆除用塔式起重機拆除機進行建築用塔式起重機拆除作業。

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在進行塔式起重機桁架與旋轉盤之分離作業時，嘉謜工程人員於移除桁架根部與旋轉盤耳板間之插銷後，以棘輪扳手置於插銷孔暫時固定，因棘輪扳手之手柄尺寸比插銷孔徑小，桁架根部即略為上浮，未能與耳板保持平行而無法順利鬆脫。

運安會表示，接著嘉謜工程人員遂指揮宇球公司人員，以旋轉拆除機方式調整塔式起重機桁架之角度，過程中作業人員可能以斜拉方式吊升塔式起重機桁架，且拆除機捲揚鋼索與塔式起重機桁架吊點產生之斜拉角度超過極限斜拉角，導致拆除機桁架多處桿件承受到足以彎折或挫曲之壓力而發生挫曲斷裂。塔式起重機桁架在失去拆除機拉力支撐後墜落至文心南路上，部分桁架於12時27分03秒侵入台中捷運軌道區。

運安會鐵道調查組組長吳吉村表示，12時27分03秒桁架入侵軌道時，事故列車停靠第2月台下行軌道，此時塔式起重機桁架侵入軌道，12時27分10秒時全車車門開啟，隨車站務員由04車廂10號車門處走出至月台，面向北端列車後部確認乘客上、下車情形。

車站保全人員聽到撞擊聲響，於12時27分06秒時轉身往南察看並向月台之南端移動，發現軌道上之煙霧灰塵後，於12時27分13秒以對講機向值班站長通報並繼續向月台之南端移動。值班站長聽到撞擊聲音，亦聽到車站保全人員以對講機呼叫，於是移動至第1月台之南端瞭解情況。

▲▼運安會鐵道調查組組長吳吉村。（圖／記者李姿慧攝）

▲運安會鐵道調查組組長吳吉村。（圖／記者李姿慧攝）

12時27分04秒行控中心電力監控及資料擷取系統開始出現 10筆電力告警，之後陸續收到豐樂公園站至大慶站間上行軌道往北屯總站方向，包括直流斷路器饋線跳脫及車站設備變電站線路接地等告警。

12時27分10秒電力系統自動重新投入豐樂公園站至大慶站間上行軌道之第三軌電力，並於12時27分11秒恢復供電。事故列車所在下行軌道之第三軌則未曾有受散落物影響而產生斷電的情形。

12時27分19秒，隨車站務員聽到離站警音返回列車內，12時27分21秒車站保全人員抵達第2月台之南端端牆門確認狀況，雖然發現軌道上之桁架，惟車站月台未設置有可供人員啟動緊急停車之設備，無法立即阻止列車離站。

12時27分29秒事故列車自豐樂公園站發車，12時27分31秒車站保全人員位於南端牆處，欲通知隨車站務員停車，但因其使用之對講機無法與隨車站務員之手持無線電通訊，遂以舉手方式向隨車站務員示意停車，因台中捷運並未有緊急停車手勢之規範，隨車站務員無法瞭解其意。

隨車站務員隨即站至車頭處並發現前方軌道區之桁架，於12時27分34秒呼叫行控中心立即停車，同時拿出鑰匙準備開啟手動駕駛台蓋板，欲按壓手動駕駛台內之緊急煞車按鈕，但未完成通報及開啟手動駕駛台蓋板。

12時27分46秒事故列車即以43.7公里/時的速度撞及軌道上的桁架，12時27分47秒時桁架從04車廂運行方向右側之09號車門侵入車廂，擊中乘坐於運行方向左側座位之乘客後再貫穿左側窗戶，將該名乘客推出車廂並掉落至下方軌道區。12時27分52秒事故列車速度降至0公里/時。

▲▼運安會鐵道調查組組長吳吉村。（圖／記者李姿慧攝）

▲運安會鐵道調查組組長吳吉村。（圖／記者李姿慧攝）

運安會調查也指出與可能肇因有關之調查發現，吳吉村表示，作業人員為使塔式起重機之桁架根部自旋轉盤順利鬆脫，以旋轉拆除機桁架方式調整塔式起重機桁架之角度，過程中可能以斜拉方式吊升塔式起重機桁架，且拆除機捲揚鋼索與塔式起重機桁架吊點產生之斜拉角度超過極限斜拉角，導致拆除機桁架多處桿件承受到足以彎折或挫曲之壓力，並由第1節與第2節連接處發生初始塑性變形，其餘各節桿件接著彎曲變形，最終於第4節桿件發生挫曲斷裂。

另部分桁架侵入台中捷運軌道區並撞及隔音牆而產生散落物，雖導致上行軌道之第三軌因遭散落物碰觸接地而瞬間斷電，但第三軌電力系統自動執行線路量測時，散落物已彈開故未偵測到異常而重新送電並復電成功。

此外，運安會也指出，事故列車所在下行軌道之第三軌則未曾有受散落物影響而產生斷電之情形；事故列車於豐樂公園站出發，保全人員雖然發現桁架侵入軌道，但因車站月台無可供人員啟動緊急停車之設備，致無法立即阻止列車離站；隨車站務員發現軌道上之異狀，雖立即通報行控中心停車，並試圖拿取鑰匙開啟手動駕駛台蓋板欲按下緊急煞車按鈕，惟在完成通報及開啟手動駕駛台蓋板前，事故列車即以43.7公里/時的速度撞及侵入軌道上之桁架。

吳吉村坦言，中捷相關安全系統設計機制都無法發揮效果，達到阻止列車出發，運安會已要求台中捷運重新檢視緊急停車規範。
 

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