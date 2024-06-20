國中生「去星巴克、用蘋果筆電」　小孩變有錢了？網點出1關鍵

▲星巴克。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人覺得養小孩要花很多錢，所以如果沒有一定的經濟能力就不敢生。近日則有網友發文表示，他發現很多國中生、高中生好像都很有錢，能出沒在各種餐廳，然後使用蘋果的筆電，現在小孩都越來越有錢了嗎？貼文曝光後，引發討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「現在小孩是越來越有錢嗎」為標題發文表示，他有時會看到國中生和高中生去星巴克、路易莎、藏壽司、すき家，且手上總拿著平板電腦、蘋果筆電。他直言，這些都是他出社會後才敢去的店，且平板也是後來才買的，所以他就想知道，現在學生是不是越來越有錢了？能出沒在各種餐廳、健身房。

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貼文曝光後，不少網友都認為，「他們父母就六七年級生，沒錢的無法結婚生子了，所以能生的通常都是家境相對好的家庭」、「有錢的父母才敢生」、「就父母有錢啊，生一個、兩個」、「爸媽有錢，且八年級開始大多獨生子女」、「父母有錢+1」、「有錢才敢生，用腳想都知道」、「父母有錢才敢生+1」。

也有其他網友討論道，「單純你學生時代太窮」、「怎麼你過得慘也覺得人家也要慘才正常」、「聽起來很普通啊」、「有錢倒不一定，社會價值觀改變，大多比較捨得花是真的」、「被父母寵壞了，現在大部分都是獨生子女，所以基本上家庭經濟壓力會少一點，就會更捨得給孩子花錢；當然也因為你去的地方剛好都看到這些學生，所以會覺得怎麼都跑去消費高的地方了，但實際上還是有不少經濟沒那麼好的小孩去不顯眼的地方消費」、「Sukiya算便宜吧」。