面交105萬投資又遭索30萬...女驚覺遭詐報警　國3星巴克逮車手

記者高堂堯／南投報導

蔡姓女子誤信網路社群投資話術，先交付對方105萬元後又被要求再交付30萬元，才驚覺可能遭詐騙而求助警方；警方趁雙方約定於國道3號南投服務區星巴克咖啡店面交時到場埋伏，一舉逮捕車手吳姓男子，並連帶查獲其攜帶的K他命毒品，訊後依詐欺等罪嫌移送法辦。

▲詐騙集團車手與受害人（紅圈）約定於南投市星巴克面交取款，遭警方當場逮捕、連帶查獲毒品。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投警分局指出，13日接獲蔡女報案，得知其於社群平臺臉書瀏覽時被投資廣告吸引，與對方加LINE好友後，依照指示在日前以面交方式交付超過百萬元款項，但對方竟以「避稅」為由，再度要求蔡女支付30萬元，她才報警舉發遭到詐騙。

南投派出所長陳俊宏認為機不可失，於18日蔡女與對方約定面交取款時，率隊部署埋伏；吳姓車手則在當天下午3時許，從臺南北上、依約出現在國道南投服務站星巴克咖啡店內，員警見時機成熟後，立刻上前逮捕，並查扣詐騙贓款30萬元，進一步盤查後，又發現吳男竟還隨身攜帶K他命毒品，全案依詐欺、毒品等罪嫌偵辦，並持續溯源追查相關共犯。

南投分局指出，行政院會日前通過「打詐新四法」，未來懲詐原則是「騙愈多關愈久」，詐欺金額達1000萬元以上，最重可處10年徒刑，得併科3000萬元以下罰金，期能有效遏止詐欺犯罪；分局也提醒民眾，投資交易相約面交、交付現金都是詐騙，切勿輕信社群平臺上的高獲利投資廣告，若有相關疑義，可撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢。