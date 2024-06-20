掉包點滴！惡魔護士「止痛藥換自來水」　16患者嚴重感染身亡

▲ 斯科菲爾德被控44項罪名。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國奧勒岡州傳出一起恐怖事件，一名女護士涉嫌利用職業之便竊取藥物，將本該為重症患者注射的芬太尼（Fentanyl）換成自來水，導致多人嚴重感染，其中至少16人已經身亡。

根據《鏡報》，36歲女子斯科菲爾德（Dani Marie Schofield）先前在奧勒岡州梅德福市（Medford）Asante Rogue地區醫療中心擔任護士，11日被警方逮捕，被控犯下44項傷害罪，14日表示拒絕認罪，保釋金400萬美元。

斯科菲爾德涉嫌傷害患者、竊取芬太尼並將點滴換成未消毒的自來水，導致多名患者嚴重感染，其中16人死亡。但當局未提出謀殺、過失殺人等指控，因為這些患者住在加護病房（ICU），本來就很脆弱，無法確定感染是否為直接死因。

相關調查始於去年年底，當時院方注意到，中心靜脈導管感染個案在2022年7月至2023年7月期間出現驚人增長，向警方報案稱他們懷疑一名員工持續竊取芬太尼，導致患者出現不良反應。

芬太尼是一種強效的合成鴉片類止痛藥，在美國引發嚴重藥物過量成癮問題，從醫療機構竊取這種藥品的事件並不罕見。斯科菲爾德的律師證實，她被控刑事罪嫌後已被吊扣執照。