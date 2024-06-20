父子洗碗吵架！爸掏利刃捅兒胸口　好友驚恐目睹「殺人全程」

▲蒂莫西砍死親兒子。（圖／馬里昂郡監獄、臉書）



記者王佩翊／編譯

美國印第安納州一名男子因為洗碗問題與兒子發生爭執，兩人隨後扭打在一起，男子一怒之下拿起利器直接捅向兒子的胸口，導致對方傷勢嚴重，經搶救1天仍不治身亡。

根據《紐約郵報》報導，59歲的蒂莫西（Timothy Ray Lisby）14日與31歲兒子克里斯托弗（Christopher Allen Lisby）發生爭執。當時克里斯托弗的好友格林（Jeremiah Green）則在現場目睹了整個過程。

他表示，父子倆最初因為洗碗的問題吵架，最後演變成在地上扭打，隨後蒂莫西順手拿起一隻湯匙瘋狂戳向兒子克里斯托的胸口，克里斯托則是對在一旁的格林大喊，要求對方把父親手上的湯匙拿走。

格林隨即照做，然而蒂莫西卻直接跑進廚房，並拿起另一件「閃亮且鋒利」的武器，全力刺進兒子的胸膛。衝動之後，蒂莫西才突然意識到事情的嚴重性，並試圖對兒子急救。

格林說，「他在對克里斯做心肺復甦術，並不斷說『不要死！不要死！』」格林隨即撥打了911，印第安納波利斯大都會警察局的警員抵達現場時，發現克里斯托弗的胸部有明顯外傷，且正在流血。

克里斯托弗被緊急送往附近醫院，然而手術後狀況一度穩定，但隔天卻仍因傷勢過重不治身亡。

蒂莫西目前因面臨嚴重傷害指控，被關押在馬里昂郡監獄，並且未獲保釋，由於克里斯托弗死亡，未來指控將升級為謀殺。蒂莫西預計6月21日將再次出庭。