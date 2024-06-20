唐治平突下跪！　不爽被逼認屍：說了800次那不是我媽

▲藝人唐治平。（圖／記者戴上容翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

藝人唐治平認屍風波持續延燒，19日他突然出現在電視台門口下跪直喊「已經說了800次，不是我媽。」

唐治平媽媽3日陳屍在住家頂樓，不過唐治平至今仍堅決否認該遺體就是媽媽，拒絕認屍領回，遺體目前還在殯儀館冰櫃，就連祭拜牌位都沒有設置。

唐治平19日晚間突然出現在三立電視台門口，對於母親遺體一事突然下跪喊話「我已經說了800次，那具女屍不是我媽！」唐治平對於被逼認屍感到不滿，認為媽媽只是失蹤，也希望能給他一個工作機會。