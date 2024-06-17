獨／唐治平母逝沒牌位躺冰櫃14天　警「最後認領期限」公告曝

▲唐治平母親冰存板殯已14天，連拜飯的牌位也沒有，目前警方已發布遺體認領公告。（圖／記者陳以昇翻攝、自攝）

記者陳以昇／新北報導

藝人唐治平母親本月3日在淡水區新市一路租屋的頂樓，被住戶發現陳屍角落；後續檢警進行刑事相驗，唐治平以「那不是我母親」為由未到場，更不願簽署任何文件領回遺體，母親遺體在板殯冰櫃躺了14天，連拜飯的牌位都沒有，警方表示，6月14日已發布認領公告，期間為自公告日起算25日，若在7月8日未領回，將由殯儀館以「有主無名屍」收埋處理後事。

本月（6月）3日下午1時許，唐治平73歲陳姓母親被同社區住戶發現陳屍在頂樓角落，現場無外力介入也無打鬥痕跡，身上有唐治平家中鑰匙及磁扣，但唐治平在見過遺體後堅決表示「那不是我母親」，4日下午檢警在板殯進行刑事相驗時，他也未到場。

4日晚間10時許，唐治平出現在淡水轄區水碓派出所領取相驗屍體證明書，再次強調，遺體體型與他母親不同，母親腿很細，且遺體身上穿的衣物，都是綠色，也跟母親的穿衣風格完全不同，「我看到就不是我母親，我怎麼會是死者家屬？」

▼淡水警分局對唐治平母親遺體發布認領公告 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據新北市政府處理無名屍辦法，「應於檢察官相驗完成翌日起14日內，將該無名屍體之性別、年貌、特徵、身材、衣著、形態及遺留物等詳實資料，報請新北市警察局公告認領。」，警方表示，6月13日已陳報新北市政府警察局刑事警察大隊辦理公告，副本發予內政部刑事警察局備查，新北市政府警察局刑事警察大隊並於6月14日發布認領公告，認領期間為自公告日起算25日，未領將由殯儀館收埋。

17日下午《東森新媒體ETtoday》記者再度前往板橋殯儀館牌位區，現場247個牌位，使用170個，依舊未見唐治平陳姓母親的牌位，3日離世至今躺在冰櫃14天，這種處境令人不勝唏噓，藝人白雲曾公開表示，若唐治平有「不方便」，他願意伸出援手，但唐母後事的處理仍遙遙無期。

▼唐治平母親冰存板殯已14日 。（圖／記者陳以昇攝）