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堅持黨對軍隊絕對領導！　習近平：軍中不能有腐敗分子藏身之地

▲▼ 中共中央軍委主席習近平延安招開會議，強調槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地、張又俠、何衛東（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 中共中央軍委主席習近平延安出席會議，發表重要講話。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

大陸官媒《央視》今（19）日報導，中央軍委政治工作會議6月17日至19日，在陝西延安召開。中共中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。習近平指出，綜合當前內外情勢複雜，解放軍在政治上面政治上面臨錯綜複雜的考驗，在政治建軍時代之下，堅持黨對軍隊絕對領導，明確槍桿子始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中，明確軍中絕不能有腐敗分子藏身之地。

習近平強調，要堅持黨對軍隊絕對領導，貫徹落實新時代政治建軍方略，牢牢把握政治建軍時代要求，聚焦打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，發揚徹底的自我革命精神，持續深化政治整訓，鍛造政治堅定、能力過硬的堅強黨組織，鍛造忠誠乾淨擔當、堪當強軍重任的高素質幹部隊伍，為強軍事業提供堅強政治保證。

▲▼ 中共中央軍委主席習近平延安招開會議，強調槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地、張又俠、何衛東（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲習近平強調槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

習近平又指出，黨的十八大以來形成了新時代政治建軍方略，突出政治上的正本清源，掌握思想領導是掌握一切領導的基礎，明確黨的力量來自組織、部隊凝聚力戰鬥力來自組織，明確槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中，明確嚴才能正綱紀、嚴才能肅軍威、嚴才能出戰鬥力，明確軍中絕不能有腐敗分子藏身之地，明確作風優良才能塑造英雄部隊，明確軍政軍民團結才是勝利法寶。

習近平表示，當前，「世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，強調解放軍在政治上面臨的考驗錯綜複雜。」要牢牢把握政治建軍時代要求，一刻不停推進政治建軍，確保人民軍隊永葆性質宗旨、始終敢打必勝、始終團結奮鬥、始終人才輩出、始終純潔光榮、始終法紀嚴明，在新的時代條件下不斷增強軍隊政治優勢。

習近平深刻剖析當前政治建軍需要解決的深層次矛盾和問題。他強調，這些問題表現在政治、思想、組織、作風、紀律等方面，根子在理想信念、黨性修養、官德人品上。各級特別是高級幹部要把自己擺進來，拿出拋開面子、揭短亮醜的勇氣，以深挖根源、觸動靈魂的態度，深刻反思，認真整改，解決好思想根子問題，推動政治建軍走深走實。

習近平指出，在推進政治建軍上，提出6點工作方向，要剷除腐敗滋生的土壤和條件。堅持嚴的基調不動搖，標本兼治、系統施治，貫通壓實黨委主體責任、紀委監督責任、行業部門廉政主管責任，拓展反腐敗鬥爭深度廣度。完善權力配置和運行制約機制，豐富懲治新型腐敗和隱性腐敗工具箱，加強高級幹部履職用權全方位監管。

▲▼ 中共中央軍委主席習近平延安招開會議，強調槍桿子要始終掌握在對黨忠誠可靠的人手中，軍中絕不能有腐敗分子藏身之地、張又俠、何衛東（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲習近平前往延安，張又俠、何衛東等人陪同。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

該會議出席人員，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠、何衛東，中央軍委委員劉振立、苗華、張升民出席會議。軍委機關各部委、軍委各直屬機構、軍委聯指中心、各戰區、各軍兵種、軍委各直屬單位、武警部隊主要負責等人參加會議。

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