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陸紀念黃埔軍校百年　習近平賀信：勉勵黃埔軍校同學會堅定反獨促統

▲▼ 北京舉行黃埔軍校建校百年紀念會 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲北京舉行紀念黃埔軍校建校100週年暨黃埔軍校同學會成立40週年座談會。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

紀念黃埔軍校建校100週年暨黃埔軍校同學會成立40週年座談會今（17）日在北京人民大會堂舉行，會上宣讀中共中央總書記習近平賀信，指出黃埔軍校是第一次國共合作的產物，並且勉勵黃埔軍校同學會要堅定反「獨」促統，為同心共圓中國夢凝心聚力。全國政協主席王滬寧也出席發表談華強調，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅決維護台海和平穩定。

大陸官媒《新華社》《央視》等媒體報導，紀念黃埔軍校建校100週年暨黃埔軍校同學會成立40週年座談會今在京舉行。會上宣讀習近平的賀信，向黃埔軍校同學會表示熱烈祝賀，向廣大海內外黃埔同學及其親屬致以誠摯問候。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。

習近平在賀信中指出，「黃埔軍校是第一次國共合作的產物，是我國第一所培養革命軍隊幹部的學校。」

該賀信全篇以中共史觀為出發點，習近平表示，黃埔軍校同學會是中國共產黨領導下聯繫海內外黃埔同學及其親屬的愛國群眾團體，成立以來始終秉持「發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華」的宗旨，服務黨和國家發展大局，為擴大兩岸交流合作、反對「台獨」分裂、推進祖國統一作出了積極貢獻。

習近平強調，新征程上，黃埔軍校同學會要牢記建會宗旨和政治使命，繼續弘揚「愛國、革命」的黃埔精神，進一步強化思想引領和組織建設，發揮特色優勢，堅定反「獨」促統，為同心共圓中國夢廣泛凝心聚力。希望廣大海內外黃埔同學及其親屬不忘先輩遺志，勇擔時代重任，積極投身中國式現代化建設，為推進強國建設、民族復興偉業作出貢獻。

▲▼ 北京舉行黃埔軍校建校百年紀念會 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲王滬寧出席並發表談話，同樣強調反獨促統。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

王滬寧講話中表示，習近平總書記始終心繫海內外黃埔同學及親屬，專門向黃埔軍校建校100週年暨黃埔軍校同學會成立40週年致賀信，充分肯定黃埔軍校的歷史功績和黃埔軍校同學會的積極貢獻，深刻闡明黃埔軍校同學會的性質宗旨和使命任務，對海內外黃埔同學及親屬提出殷切期望，為做好新時代黃埔軍校同學會工作提供了根本遵循。要深入學習領會，抓好貫徹落實。

王滬寧表示，海內外黃埔同學及親屬具有愛國革命的光榮歷史和優良傳統，是推進祖國統一和民族復興的重要力量。要傳承弘揚「愛國、革命」的黃埔精神，共同致力於實現中華民族偉大復興，積極投身中國式現代化建設，共襄強國建設、民族復興偉業。要堅定不移推進祖國統一大業，積極參與兩岸交流合作，積極推動兩岸青年加強交流，共同傳承弘揚中華文化，讓兩岸同胞在交流交往交融中越走越近、越走越親，不斷增進國家民族認同，鑄牢中華民族共同體意識。

王滬寧也強調，要堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅決維護台海和平穩定，堅定守護中華民族共同家園。黃埔軍校同學會要深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示和賀信精神，把牢正確方向、發揮特色優勢、加強自身建設，努力發揮更大作用。

該會議出席成員有中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰主持座談會。全國人大常委會副委員長、民革中央主席鄭建邦代表各民主黨派中央、群眾團體致賀詞。全國政協副主席兼秘書長王東峰出席座談會。

另外，黃埔軍校同學會負責人、台灣黃埔同學代表在會上發言。中央和國家機關有關部門、有關團體負責同志，有關民主黨派中央負責人，海峽兩岸、港澳和海外黃埔同學及親屬代表，省級黃埔軍校同學會負責人等參加座談會。

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