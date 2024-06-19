國1中壢北上匝道路段貨物散落近百公尺　聯結車側門未鎖緊肇禍

▲國道一號中壢服務區北上匝道今天清晨發生聯結車貨物掉落匝道處。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號中壢服務區北上匝道今（19）日清晨發生聯結車貨物散落意外，大批貨物散落近百公尺，國一大隊警方據報趕往處理，並通報交控派遣工務段前往處理；經查是聯結車李姓駕駛因右側鷗翼門未鎖緊，導致車內貨物掉落於匝道與邊坡，所幸未釀成其他車輛事故，肇事責任仍調查釐清，警方將依道路交通管理處罰條例規定對駕駛人處3000元以上至1萬8千元以下罰鍰。

國道一隊指出，這起事故發生於今天清晨7時5分於北上55K處，亦即中壢服務區北上匝道處，勤務中心接獲報案後，指派國道1號北向55公里中壢服務區北向入口匝道有貨物散落，車道與邊坡散落大批貨物，警方據報立即到場處理。

國道警方到場後發現，26歲李姓男子駕駛聯結車行經該處時，因右側鷗翼門未鎖緊，導致車內貨物掉落，散落於匝道及邊坡，所幸未波及其他車輛，現場占用1車道與外側路肩。警方依道路交通管理處罰條例規定：「汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

國一警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，貨物未依規定綑紮牢固掉落，依道路交通管理處罰條例之規定處罰最高1萬8千元罰鍰，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，並視情節移送公共危險罪，提醒民眾上路前檢視貨物是否綑紮牢固，避免因掉落造成事故傷及無辜。