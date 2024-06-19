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國1中壢北上匝道路段貨物散落近百公尺　聯結車側門未鎖緊肇禍

▲國道一號中壢服務區北上匝道今天清晨發生聯結車貨物掉落匝道處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號中壢服務區北上匝道今天清晨發生聯結車貨物掉落匝道處。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號中壢服務區北上匝道今（19）日清晨發生聯結車貨物散落意外，大批貨物散落近百公尺，國一大隊警方據報趕往處理，並通報交控派遣工務段前往處理；經查是聯結車李姓駕駛因右側鷗翼門未鎖緊，導致車內貨物掉落於匝道與邊坡，所幸未釀成其他車輛事故，肇事責任仍調查釐清，警方將依道路交通管理處罰條例規定對駕駛人處3000元以上至1萬8千元以下罰鍰。

▲國道一號中壢服務區北上匝道今天清晨發生聯結車右側鷗翼門未鎖緊，導致車內貨物掉落匝道處。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道一隊指出，這起事故發生於今天清晨7時5分於北上55K處，亦即中壢服務區北上匝道處，勤務中心接獲報案後，指派國道1號北向55公里中壢服務區北向入口匝道有貨物散落，車道與邊坡散落大批貨物，警方據報立即到場處理。

▲國道一號中壢服務區北上匝道今天清晨發生聯結車右側鷗翼門未鎖緊，車內貨物掉落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方到場後發現，26歲李姓男子駕駛聯結車行經該處時，因右側鷗翼門未鎖緊，導致車內貨物掉落，散落於匝道及邊坡，所幸未波及其他車輛，現場占用1車道與外側路肩。警方依道路交通管理處罰條例規定：「汽車裝載時，有下列情形之一者，處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

▲國道一號中壢服務區北上匝道今天清晨發生聯結車貨物掉落匝道，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，貨物未依規定綑紮牢固掉落，依道路交通管理處罰條例之規定處罰最高1萬8千元罰鍰，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，並視情節移送公共危險罪，提醒民眾上路前檢視貨物是否綑紮牢固，避免因掉落造成事故傷及無辜。

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