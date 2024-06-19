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導演馬志翔推薦「豐濱製造」！相約磯崎、靜浦聽音樂逛市集

▲豐濱鄉長為導演馬患翔掛上情人袋。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲豐濱鄉長為導演馬志翔掛上情人袋。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣豐濱鄉公所主辦「113年豐濱Romadiw演唱會、市集發布記者會」，19日上午在花蓮縣原住民族野菜學校舉行。本次出版了「一起玩豐濱旅遊誌」，包含公車資訊、旅遊、地圖、餐飲、秘境、豐年祭時間、遊程及石雕作品訊息等等，作一系列的資訊整理，以「豐濱製造」的品牌推薦給遊客選擇，邀請導演馬志翔推薦大家一同「玩豐濱」尋找東海岸秘境、體驗原民文化。

記者會上推薦2場次的演唱會及市集，8月9日在磯崎（大石鼻山步道停車場南側廣場）、9月14日在靜浦太陽廣場辦理，希望讓更多遊客認識豐濱的各種面貌，一起提振花蓮觀光。

▲豐濱鄉長為導演馬患翔掛上情人袋。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲馬志翔預告，明年有一部電影會在花蓮豐濱海岸線取景。

市集邀請歌手王宏恩、Mataka 、AO樂團、白明光、查瑪克、老王樂團、貓公部落三大女高音、龐志豪等精彩演出，並有在地特色店家展售特色產品。

馬志翔表示，豐濱鄉的海岸線很漂亮，我明年有一部電影會在花蓮取景，其實老實說我已經準備想要在豐濱海岸線。我想要讓更多人了解，我們的家鄉，很多人都說你們原住民怎樣，其實有時候我會想說這些東西是因為你們不了解，那我主動讓大家知道豐濱鄉，主動分享讓你們知道說我們這邊是有這麼棒的人事物，可以讓你們享受在其中，並且可以藉由互相認識我們是不是可以彼此尊重跟包容，所以我覺得這個活動是非常、非常棒的，也希望大家能夠在暑假的時候到花蓮往南一點點豐濱鄉。

▲豐濱鄉長為導演馬患翔掛上情人袋。（圖／記者王兆麟攝，下同）

鄉長邱福順表示，0403地震及餘震造成近期花蓮觀光業慘淡，豐濱鄉也受到相當嚴重影響，公所延續「豐濱Misalama」的主題，意思是「來豐濱玩」的概念，也特別感謝花蓮縣政府及代表會及各部落旅遊產業的合作下，讓豐濱鄉這美麗東海岸可以讓更多人認識，今天也宣告花蓮東海岸部落豐年祭正式開始，歡迎暑假期間來花蓮玩，花蓮很安全，美景依舊在。

記者會上也再次提醒，豐濱各部落的豐年祭在暑假期間陸續舉辦，「豐年祭」是歲時祭儀，遊客如果在這期間到訪部落，請尊重當地的文化及遵守部落規範。
 

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