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畢製兼任導演與編劇　崑大視訊系何舒閔活用技職專業實踐電影夢

▲崑山科技大學視訊傳播設計系應屆畢業生何舒閔，在校內舉辦的第23屆頂級吐司影展獲得銅獎，同時以手繪插圖為電影推出周邊商品，善用專業技能一圓自己的電影夢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲崑山科技大學視訊傳播設計系應屆畢業生何舒閔，在校內舉辦的第23屆頂級吐司影展獲得銅獎，同時以手繪插圖為電影推出周邊商品，善用專業技能一圓自己的電影夢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

崑山科技大學視訊傳播設計系應屆畢業生何舒閔，自小熱愛觀看電影與電視劇，大學後積極拓展拍片、編寫劇本等影視相關技能，在畢業製作《天色斑斕的那一天》同時擔任編劇與導演，作品改編自她兒時與獄中親戚互動的回憶。

▲崑山科技大學視訊傳播設計系應屆畢業生何舒閔，在校內舉辦的第23屆頂級吐司影展獲得銅獎，同時以手繪插圖為電影推出周邊商品，善用專業技能一圓自己的電影夢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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何舒閔除了入圍放視大賞影視組，更在校內舉辦的第23屆頂級吐司影展獲得銅獎，同時以手繪插圖為電影推出周邊商品，善用專業技能一圓自己的電影夢，透過影像傳遞對親人的關心與祝福。

很多學生在求學時期對自己未來毫無頭緒，不過何舒閔卻早早就立定志向，自小常和家人一起觀看電影及電視劇，讓她對相關領域產生濃厚興趣，國中時就決定往影視幕後相關科系升學，高中就讀台中市新民高中多媒體設計科，學習初階影視知識與繪圖技術，原本目標鎖定台藝大、北藝大等藝術大學，後來偶然在YouTube被崑山科大視訊系學長姐拍攝的畢業製作影片吸引，更發現許多師資都是得過金鐘金馬獎且至今還有在業界持續工作的老師，便改以視訊系為第一志願，最後透過甄選入學錄取。

▲崑山科技大學視訊傳播設計系應屆畢業生何舒閔，在校內舉辦的第23屆頂級吐司影展獲得銅獎，同時以手繪插圖為電影推出周邊商品，善用專業技能一圓自己的電影夢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

進入視訊系後，何舒閔課業安排以偏向導演、編劇等領域為主，除了認真鑽研本科專業，也善用資源跨系選課，包含視覺傳達設計系的「腳本與分鏡發展」、公共關係暨廣告系的「公關寫作」、時尚展演事業系的「創意思考」等，擴增學習視野。她也活躍於社團，二年級成為電影社副社長，在校內舉辦三場露天電影院活動，也擔任吉他社美宣，運用繪畫技能為社團設計活動海報。

▲崑山科技大學視訊傳播設計系應屆畢業生何舒閔，在校內舉辦的第23屆頂級吐司影展獲得銅獎，同時以手繪插圖為電影推出周邊商品，善用專業技能一圓自己的電影夢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

對影視的熱情滿盈，何舒閔在二年級時迎來了實戰機會，2022年在第22屆畢業製作《溫室外的你》擔任導演助理，輔佐導演執行拍片事務，並協助副導調度演員，她於2023年暑期再前往瀚草影視子公司英雄旅程的企劃部實習，實習期間，何舒閔時常參與製作人及編劇的劇本會議，並負責會議紀錄，另針對開發中的劇本提供自身建議，也會觀看未發行的作品並做問卷回饋。她也透過實習生訓練課程，向製作人、製片、行銷等不同領域的前輩學習業界知識，見識到專業製作公司工作的樣貌，並為她日後畢業製作立下紮實根基。

實習累積的經驗讓何舒閔在畢製同時擔任導演與編劇，作品為《天色斑斕的那一天》，敘述主角敏如與入獄的表哥素未謀面，只透過對方與母親往來的信件得知獄中近況，然而有天表哥假釋出獄的消息在親戚間擴散並引起爭論，也讓敏如試圖掀開關於表哥的神秘面紗。作品劇情改編自她童年的特別回憶，一年級時她曾將這個故事進行文字創作，並獲得第47屆嵐雲文學獎散文創作組第三名，後來又和同儕分享，決定將這段經歷化為實體作品，也透過影像為當事人送上祝福。

▲崑山科技大學視訊傳播設計系應屆畢業生何舒閔，在校內舉辦的第23屆頂級吐司影展獲得銅獎，同時以手繪插圖為電影推出周邊商品，善用專業技能一圓自己的電影夢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了拍片，插畫更是何舒閔另外一項熱愛的興趣，除了為社團畫海報，三年級時至校內行政單位擔任工讀生，不僅在七夕情人節產出社群圖文，宣傳吳寶春烘焙學院的紅豆麵包，也協助繪製師長圖像，更活用專長為畢製設計插圖，製作成貼紙、文宣、拍貼相框等周邊商品，在宣傳畢製上推波助瀾，展現多才多藝的樣貌。

幼時的電影夢在大學親身實踐，何舒閔坦言四年時光過得忙碌，但在創作故事及討論議題的同時，帶給他人影響與見解的過程也讓她覺得很有成就感，她感謝陳曉東副教授對於畢製作品的指導，也感謝團隊組員支持與協助，未來她將從事影視項目開發企劃或編劇創作，將舞台持續延伸在業界發光發熱。

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