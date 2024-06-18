破盤殺還不夠！6／18下單免運吃到飽、滿額瓜分180萬　電商限定優惠快看

▲東森購物「618狂BUY年中購」推出眾多好康優惠。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎來上半年電商大檔活動618購物節，各大平台紛紛推出誘人折扣，從美妝保養、日用囤貨、節能家電到保健品，都有限時促銷可以省錢抗漲，除了趁活動檔期搶購，業者也在6/18這天釋出更多好康，包括高額紅利金回饋、限定美食三選一、免運無限次、清空購物車等，網購族在下單前可以留意一下各家的優惠活動。

東森購物針對保健、家電、3C、民生、美食等，以及Apple、Panasonic、SK-II、娘家等一線品牌明星主打品，618下殺優惠折扣，並祭出全站消費滿萬送千，整個檔期最大亮點是可搭配人氣回饋活動，再賺到滿滿的東森幣或E幣，除了「618組隊購物戰 最高回饋$6,180」，更有限定的「鈔級聚寶盆」，只要6/18當日累積消費滿1,000元，活動累積金額達到3,000萬，所有參與者可直接瓜分150萬枚東森E幣及30萬枚東森幣，等同180萬大家有福同享。此外，還能玩終極密碼遊戲，最高可拿5千枚東森E幣。

618購物節開跑後，夏季出遊掀起「流行精品」入手潮，以及購物節優惠「家電換新」、「美妝囤貨」需求下，三大人氣品類助攻momo購物網買氣，為延續這波年中大促熱潮，除了全站商品3折起，6/18更端出限定「滿額美食三選一」，當天累積消費滿2,000元，就能享有美食三選一登記資格，任選「麥當勞」麥香魚乙份、「全家便利商店」minimore法式千層蛋糕或提拉米蘇千層蛋或是「老賴茶棧」老賴紅茶+珍珠乙杯，不過名額有限，各限量10,000名，要搶要快。

▲618購物節除了有便宜好物，還有限定好康。（圖／momo提供）

PChome 24h購物集結AI科技夯品、日用囤貨、節能家電、戶外休閒、旅遊票券、美妝保養及健康飲食等眾多品類，全場下殺最低12折起，其中像是限量箱購BOXMAN衛生紙限時價88元、J-bedtime 頂級天絲床包枕套組特價2入799元、大成食品舒迷舒肥輕食嫩原味雞胸肉95g共10包特價599元，精打細算的消費者可以好好把握年中優惠檔期。

想要省下一筆運費的人，蝦皮購物在6/18有免運無限次優惠，選擇蝦皮店到店享限量0元起免運吃到飽，此外加碼超級單品下殺68折起，包括Switch OLED主機、Kobo Sage 8吋電子書閱讀器、New Balance中性復古鞋等，搭配全站18折券最高再折999元，還有領券下單回饋最高68%蝦幣、只要消費滿3單可抽清空購物車等優惠。當天上站再送foodpanda大禮包，人人都有不用搶，其中有全平台新客4折優惠券，最高折抵225元2張。

▲電商平台業者在6/18加碼超級單品下殺68折起，再抽清空購物車大獎。（圖／蝦皮購物提供）

Yahoo奇摩購物618年中慶最後衝刺，黃金限時破盤5折起、家電3C也下殺3折起，「ALUXE亞立詩18K金鑽石耳環」現省近1萬5、「LV M81911經典斜背包」也現省破萬，6/18更有精品開雲集團品牌日，GUCCI Horsebit 1955 GG Supreme斜背手機包下殺破萬。Yahoo奇摩拍賣同步祭出618好康優惠，全站滿2000送10%超贈點、指定類別滿5000再抽50%超贈點、每週二7-ELEVEN全站滿199享免運。