　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

破盤殺還不夠！6／18下單免運吃到飽、滿額瓜分180萬　電商限定優惠快看

東森購物618購物節火熱開跑（圖／東森購物提供）

▲東森購物「618狂BUY年中購」推出眾多好康優惠。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎來上半年電商大檔活動618購物節，各大平台紛紛推出誘人折扣，從美妝保養、日用囤貨、節能家電到保健品，都有限時促銷可以省錢抗漲，除了趁活動檔期搶購，業者也在6/18這天釋出更多好康，包括高額紅利金回饋、限定美食三選一、免運無限次、清空購物車等，網購族在下單前可以留意一下各家的優惠活動。

東森購物針對保健、家電、3C、民生、美食等，以及Apple、Panasonic、SK-II、娘家等一線品牌明星主打品，618下殺優惠折扣，並祭出全站消費滿萬送千，整個檔期最大亮點是可搭配人氣回饋活動，再賺到滿滿的東森幣或E幣，除了「618組隊購物戰 最高回饋$6,180」，更有限定的「鈔級聚寶盆」，只要6/18當日累積消費滿1,000元，活動累積金額達到3,000萬，所有參與者可直接瓜分150萬枚東森E幣及30萬枚東森幣，等同180萬大家有福同享。此外，還能玩終極密碼遊戲，最高可拿5千枚東森E幣。

618購物節開跑後，夏季出遊掀起「流行精品」入手潮，以及購物節優惠「家電換新」、「美妝囤貨」需求下，三大人氣品類助攻momo購物網買氣，為延續這波年中大促熱潮，除了全站商品3折起，6/18更端出限定「滿額美食三選一」，當天累積消費滿2,000元，就能享有美食三選一登記資格，任選「麥當勞」麥香魚乙份、「全家便利商店」minimore法式千層蛋糕或提拉米蘇千層蛋或是「老賴茶棧」老賴紅茶+珍珠乙杯，不過名額有限，各限量10,000名，要搶要快。

momo《618年中大促》（圖／momo提供）

▲618購物節除了有便宜好物，還有限定好康。（圖／momo提供）

PChome 24h購物集結AI科技夯品、日用囤貨、節能家電、戶外休閒、旅遊票券、美妝保養及健康飲食等眾多品類，全場下殺最低12折起，其中像是限量箱購BOXMAN衛生紙限時價88元、J-bedtime 頂級天絲床包枕套組特價2入799元、大成食品舒迷舒肥輕食嫩原味雞胸肉95g共10包特價599元，精打細算的消費者可以好好把握年中優惠檔期。

想要省下一筆運費的人，蝦皮購物在6/18有免運無限次優惠，選擇蝦皮店到店享限量0元起免運吃到飽，此外加碼超級單品下殺68折起，包括Switch OLED主機、Kobo Sage 8吋電子書閱讀器、New Balance中性復古鞋等，搭配全站18折券最高再折999元，還有領券下單回饋最高68%蝦幣、只要消費滿3單可抽清空購物車等優惠。當天上站再送foodpanda大禮包，人人都有不用搶，其中有全平台新客4折優惠券，最高折抵225元2張。

蝦皮購物「618全民年中慶」（圖／蝦皮購物提供）

▲電商平台業者在6/18加碼超級單品下殺68折起，再抽清空購物車大獎。（圖／蝦皮購物提供）

Yahoo奇摩購物618年中慶最後衝刺，黃金限時破盤5折起、家電3C也下殺3折起，「ALUXE亞立詩18K金鑽石耳環」現省近1萬5、「LV M81911經典斜背包」也現省破萬，6/18更有精品開雲集團品牌日，GUCCI Horsebit 1955 GG Supreme斜背手機包下殺破萬。Yahoo奇摩拍賣同步祭出618好康優惠，全站滿2000送10%超贈點、指定類別滿5000再抽50%超贈點、每週二7-ELEVEN全站滿199享免運。

ET快訊
台積電首次公告庫藏股進度
梧桐妹「胸前開3洞」超辣！　賈靜雯按讚力挺
永和警林佑政執勤突倒地　搶救33天離世

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

破盤殺還不夠！6／18下單免運吃到飽、滿額瓜分180萬　電商限定優惠快看

全家上架萬件人氣日貨！每周限時下殺1元搶買　加碼送50元購物金

LG 55吋4K電視不到4萬就能入手　汰換家電趁618買現折現省

【廣編】整合本土最高密度零售通路數據　PRESCO打造全台最大零售媒體行銷服務

不用領免運券了！OKmart獨家合作蝦皮　每天「免運吃到飽」爽買

【廣編】LG韓系美型ARTCOOL™潮酷系列變頻空調　打造個性化居家空間

【廣編】LG全系列吸塵器大升級　實現「勁、淨、靚、境」全方位清潔新境界

現烤出爐超香！超商開賣最新「香蒜鮮奶厚片」　限時85折開吃

搶6元比薩、18元咔啦脆雞！肯德基+必勝客「超殺優惠」只有2天

麥當勞「8大優惠券」本周限定吃！有薯餅買1送1、雞塊免費送

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

亞美尼亞特技麵包店　師傅倒立＋頭進烤爐

玉珍齋遭撞現場慘況曝光！　業者喊「損失破百萬」：拚明天復業

哨兵模式啟動！緊身女「貼上特斯拉鏡頭」離開　千人重刷影片朝聖

破盤殺還不夠！6／18下單免運吃到飽、滿額瓜分180萬　電商限定優惠快看

全家上架萬件人氣日貨！每周限時下殺1元搶買　加碼送50元購物金

LG 55吋4K電視不到4萬就能入手　汰換家電趁618買現折現省

【廣編】整合本土最高密度零售通路數據　PRESCO打造全台最大零售媒體行銷服務

不用領免運券了！OKmart獨家合作蝦皮　每天「免運吃到飽」爽買

【廣編】LG韓系美型ARTCOOL™潮酷系列變頻空調　打造個性化居家空間

【廣編】LG全系列吸塵器大升級　實現「勁、淨、靚、境」全方位清潔新境界

現烤出爐超香！超商開賣最新「香蒜鮮奶厚片」　限時85折開吃

搶6元比薩、18元咔啦脆雞！肯德基+必勝客「超殺優惠」只有2天

麥當勞「8大優惠券」本周限定吃！有薯餅買1送1、雞塊免費送

地震將可預測？最新研究：衛星發現地震前「異常數據」

快訊／孫安佐經紀人到案　關鍵噴火槍失蹤！警：主動交槍送驗

別帶著煩惱入睡！讀懂10條清醒金句　讓你瞬間豁然開朗

美國前阿肯色州長赫卡比訪台　林佳龍：持續推進台美經貿合作與緊密夥伴關係

不只孕婦需要！營養師籲多吃7種高葉酸蔬菜　防貧血、疲勞和易怒

獨 ∕ 中橫雨天起霧BMW撞落石　車底破裂緊急拖吊

南投巧克力咖啡節創46萬人次、3億產值佳績　柯文哲烘豆說好玩

3生肖獲「冠帶星」加持　下半年財富名利全包了

資誠：僅38%金融業有擴編計劃　5成不考慮併購

聖母像「雙眼流血淚」！信徒狂喊神蹟瘋參拜　教會要調查了

移美山東妞遊蘭嶼開車掉水溝　見台人徒手抬車5秒脫困驚呆

消費熱門新聞

6/18下單免運吃到飽　電商限定優惠快看

肯德基+必勝客「超殺優惠」只有2天

天氣熱必吃！7-11涼麵9折、全家冷義大利麵88折

麥當勞「8大優惠券」本周限定吃！

好市多「新AI技術電動牙刷」折扣比黑五還深！網友：旗艦機外面要破萬

超商4款咖啡飲品優惠！特大美式只要39元

「全聯神物」夏季衣物清新大作戰

超商限定開賣現烤「香蒜鮮奶厚片」

全家買得到日貨了！限時下殺1元、送50元購物金

OKmart獨家合作蝦皮推「免運吃到飽」

等到了！超商咖啡「買1送1」爽喝

達美樂限時9天外送披薩買1送1

超商全新麵包品牌！4款新品一次看

7-11「楊枝甘露冰沙」開賣了！限時60元爽喝

更多熱門

相關新聞

全家買得到日貨了！限時下殺1元、送50元購物金

全家買得到日貨了！限時下殺1元、送50元購物金

看準跨境網購趨勢，全家宣布，比比昂日貨賣場將在6月18日起正式進駐全家APP，且於6月18日至7月31日每周還將祭出日本爆品1元起獨家優惠；另外，全家還有2大取貨好康，即日起至6月30日前至全家取貨，就送霜淇淋29元優惠券，6月18日至6月23日取貨更加碼送50元全家購物金，讓消費者能邊買邊省錢。

LG 55吋4K電視　不到4萬就能入手

LG 55吋4K電視　不到4萬就能入手

618優惠　統一時代消費滿3千88折

618優惠　統一時代消費滿3千88折

OKmart獨家合作蝦皮推「免運吃到飽」

OKmart獨家合作蝦皮推「免運吃到飽」

LG吸塵器實現「勁、淨、靚、境」清潔新境界

LG吸塵器實現「勁、淨、靚、境」清潔新境界

關鍵字：

電商618購物節年中大促省錢抗漲

讀者迴響

熱門新聞

「牛奶加肉鬆」殺人！高大成曝恐怖專業手法

他睡前開冷氣定時2小時！網搖頭：你沒買嗎

獨／BMW撞休息站畫面曝　19歲男駕駛背景曝光

挖到遺跡停工！台積電回應了

即／孫安佐經紀人到案說明！喊冤：我們不是白癡

緊身女貼特斯拉鏡頭　千人重刷影片朝聖

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

最新癌王出爐！癌症奪命加速　每9分鐘奪1命

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

台灣門號可綁定大陸手機銀行　

陸軍一兵遭狠砍9刀亡！2車7人到案「僅1人動手」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　反起衝突暴哭

女直播主搭訕邀「露點實境秀」　2男入鏡出事了

台積電首公告庫藏股進度　已砸逾5億護盤

更多

最夯影音

更多

黃仁勳畢典致詞兼徵才　自誇人人愛：我是好老闆

國中學霸賣會考筆記　進北一女前先賺10萬

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

19歲男楊梅休息站猛撞7車！背景曝光：300多萬全款繳清

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面