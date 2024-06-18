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大陸 大陸焦點 特派現場

網傳「蝦皮」深圳研發部員工猝死　內部通知：搶救無效離世

▲深圳蝦皮研發部內部通知。（圖／翻攝自微博）

▲深圳蝦皮研發部內部通知。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

知名電商平台蝦皮（Shopee）的深圳研發部17日下午遭員工爆料，一名員工突然在辦公室內倒地。當天晚上，該名員工表示，收到公司內部通知，下午倒地的員工送醫搶救無效，已離世，公司深表哀痛，引起熱議。

據《九派新聞》報導，6月17日下午，一名蝦皮深圳研發部員工表示，在公司內部信箱收到一份人事部的重要通知，「今天（6月17日）下午，一位Shopee研發中心同事突發身體不適，團隊同事和公司於第一時間撥打120急救，將該同事送醫，但非常悲痛的是，該同事經搶救無效，永遠離開了我們。」

▲該事引起蝦皮員工熱議。（圖／翻攝自微博）

▲該事引起蝦皮員工熱議。（圖／翻攝自微博）

該則通知指出，「我們對此表示沉痛哀悼，目前，公司已成立專案小組，配合家屬全力以赴做好相關善後工作。同事們如果需要任何幫助，請與你的HRBP聯繫。在這個艱難的時刻，也在此提醒大家請尊重同事隱私。」

一名員工表示，「蝦皮深圳研發部的員工平常一般要加班到晚上9至10點，沒有加班費，晚上加班也不會有調休，除非加班到凌晨2、3點，第二天可以休息半天。」

據悉，目前蝦皮深圳研發部尚未對此事對外公開說明。

報導指出，蝦皮是2023年東南亞下載量第一的電商平台，總部設立於新加坡，涵蓋新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、巴西、台灣等十餘個市場，同時在中國深圳、上海和香港設立跨境業務辦公室。 2023年蝦皮總訂單量達82億（人民幣，下同），其中第四季總訂單量成長率達46%，增勢強勁。

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