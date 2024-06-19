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為何賴清德要成立3委員會？　張惇涵：讓不同意見的人坐下談

▲▼張惇涵發文談論新政府滿月議題。（圖／翻攝自張惇涵臉書）

▲張惇涵（右一）今天發文談論新政府滿月議題。（圖／翻攝自張惇涵臉書）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（19日）主持就職滿月記者會，總統府副秘書長張惇涵透過臉書分享，其實在5月20日就職前，賴清德便已透露成立3個委員會的構想，當時，他認為是要用「上位的國家戰略視野」推動氣候變遷、全社會防衛韌性、健康台灣3項工作，不過賴清德說，是希望不同意見的人能夠坐下來談，「他最希望的是團結國家」。

張惇涵表示，新政府團隊上路1個月了，還記得在5月20日前，當時的賴清德，就曾經找總統府秘書長潘孟安和自己，說在正式就任後，想在總統府成立3個委員會，分別是氣候變遷、全社會防衛韌性，和健康台灣。

張惇涵認為，很好啊，世界的台灣本來就要持續響應氣候變遷跟淨零轉型的全球行動，用穩健的作為守護全球安全，還有用台灣的經驗和能力，貢獻後疫情時代的全球關懷，「賴總統能用上位的國家戰略視野，來推動這3項重要工作，我覺得很適合」。

張惇涵表示，沒想到，賴清德聽完後卻回應自己說，這不只是要建構「上位」的戰略，他希望這3個委員會是「全方位」的社會對話，希望委員會的組成，能夠廣納社會力量，不只是政府部門，要有更多的產業界、學術界，還有公民社會的力量。甚至是不同意見的人，都能夠坐下來談，這樣才能凝聚更大的共識，讓國家繼續前進。

張惇涵透露，賴清德也說，這3個委員會，1季開1次會，不只要加強社會對話、加速政策推動，更重要的是，要「行動」，要擴大社會參與，來驗證政策的進度，「這種劍及履及的畫風，真的很賴清德」，於是，自己回應說，若3個委員會，1季開1次會，大概形同每個月都會有1次的會議，跟無數的會前會，會是很繁重的工作。

張惇涵轉述，賴清德聞言說，「我們執政從來都不是為了1人1黨1派，是為了國家」，更接著說，「惇涵，這就是我當總統的使命，我們執政團隊的責任」。

▲▼總統賴清德在就職滿月前夕召開「信賴新政 時代新台灣」就職滿月記者會，副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、副秘書長張惇涵陪同出席。賴總統除宣布將組成三個委員會推動新政，並接受現場媒體提問。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德今日親自主持就職滿月記者會。（圖／記者湯興漢攝）

張惇涵透露，在5月20日後沒多久，總統便跟自己說，已經跟行政院長卓榮泰商量好了，決定在總統府設置這3個委員會，由賴清德自己擔任召集人，總統府、行政院、國安會執政一體，展開幕僚作業，而經過1個月反覆的跨部會討論，在今天往前跨出了第一步。

張惇涵說，「很多人問我，賴總統執政希望的是什麼？從這一個月來無數次的會議，我很確信，他最希望的是團結國家」；就像賴清德在520就職演講所說的，中華民國派和台灣派能夠互相擁抱，「無論是中華民國、台灣、中華民國台灣，都是我們自己稱呼自己，或國際友人稱呼我們的名字」。

張惇涵強調，「而要團結國家，不能是只靠上位的概念，而是與社會全方位的對話，和具體紮實的行動，從而凝聚彼此」，這1個月，台灣內部的政局或許很紛擾，外部的挑戰也從未間斷，但台灣要團結，國家要繼續穩健前進，今天只是第一步，而執政團隊的每一天都不會停下腳步。

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