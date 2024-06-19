抓到了！網軍PO文影射吳秉叡性侵實習生　新北議長兒涉案「百萬交保」

▲民進黨立委吳秉叡。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨籍新北市議長蔣根煌的兒子蔣欣璋，去年參選立委時，涉嫌透過網軍指控對手吳秉叡性侵女實習生，違反選罷法、妨害名譽罪，台北地檢署18日指揮刑事局約談蔣欣璋3人到案，今（19日）凌晨諭令蔣欣璋100萬元交保。對此，吳秉叡今表示，盼司法調查盡速釐清真相，也期勉未來台灣社會一同維護選舉公正、守護民主價值，勿再以不正手段妨害民主選舉。

蔣欣璋去年代表國民黨參選新北市立委，對手為民進黨立委吳秉叡，最後敗給吳秉叡。

去年12月有網友在「Dcard」論壇發文「立委老闆，是時候該面對我了吧？」，影射新北市立委候選人吳秉叡，性侵1名女實習生。吳秉叡憤而提告，經調查局資安站溯源發現，疑為蔣欣璋指示行銷公司負責人找網軍PO文，因此發動偵查，並約詢蔣欣璋等3人到案，蔣今清晨以百萬元交保。

對於相關案情，吳秉叡表示，如今台灣的民主是眾多前人流血奮鬥而來，應知其可貴並努力珍惜、維護，而選舉是為國舉才，更應在遵循法律規範下努力爭取選民認同，任何企圖以違法、不正手段妨害選舉都是在破壞選舉公正與民主價值。

吳秉叡指出，盼司法調查盡速釐清真相，也期勉未來台灣社會一同維護選舉公正、守護民主價值，勿再以不正手段妨害民主選舉。