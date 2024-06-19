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神秘巨石重建天日！憑空再現內華達沙漠「和4年前一模一樣」

▲▼內華達沙漠憑空出現一塊神秘鏡石柱。（圖／翻攝自Facebook）

▲內華達沙漠憑空出現一塊神秘鏡石柱。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

此前，世界多地憑空出現了一塊神秘巨石，不久後這些巨石又在一夜間離奇消失，而在網上引發熱議。最近，人們又在美國內華達州的沙漠裡發現一個神秘鏡石柱，高度和外表與4年前在同一地區發現的巨石十分雷同，令當地人對此深感好奇，就連警方也困惑地問道，「這東西哪來的？」

據《太陽報》報導，上周末，拉斯維加斯警方的搜救隊在加斯峰（Gass Peak）附近的山谷發現一塊神秘巨石。這塊神秘柱狀物全身就像鏡面一樣，能反射其四周景色，讓巨石幾乎完美地融入了周圍的岩石背景，不仔細看的話根本不會發現其存在，只有在陽光的照射下，才能透過反光看到它。

事後，拉斯維加斯警方在社群平台X上分享現場畫面，並表示，「我們在徒步時看到很多奇怪的事情，但這實在是太不可思議了！這塊巨石是哪裡來的？它怎麼被放上去？」

事實上，這已不是美國，乃至世界各地，首次有巨石突然出現的事件了。2020年11月，猶他州的紅石沙漠就突然出現了一塊鏡像柱，並在不久後離奇消失。後來，羅馬尼亞、英國也紛紛出現了類似的光滑石柱。

然而，自2020年後，就沒有人再見到過神秘石柱的蹤影，直到石柱今年3月再次重現英國威爾斯，接著就是最近出現在內華達州的沙漠裡。令人震驚的是，這塊鏡像柱狀巨石的高度和外表與4年前在同一地區發現的巨石十分雷同，因此巨石的憑空出現也在當地引起熱議。

目前，官方尚未給出這塊巨石出現的解釋，不過之前有一個名為「最著名藝術家」的匿名團體聲稱，他們是這些巨石的創作者，負責安放在猶他州和加州的巨石。然而，關於拉斯維加斯這塊巨石的來源，該團體尚未出面承認或否認其責任。

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