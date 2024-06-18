貨車化學塗料桶掉路面　中壢近百公尺馬路變色...5騎士慘摔

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢工業區桃圳路新北園路今（18）日下午傳出多名騎士摔傷意外，中壢警分局派員到場查出是某大貨車經過該轉彎道路時，車上載運化學塗料桶散落路面，導致後方有5名騎士摔傷，警方除對肇事大貨車司機開罰外，也派員在現場進行交通疏導並連繫工業區服務中心派員處理，直至下午3時30分完成清理，恢復正常通行。

▲中壢工業區桃圳路、新北園路大量化學塗料佈滿路面近百公尺，導致後方騎士摔傷。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲警方派員樹立三角錐並進行交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，今天下午1時許接獲通報，中壢工業區桃圳路、新北園路口發生交通事故，立即指派轄區文化派出所與交通中隊員警到場處理，員警查出是34歲陳姓男子駕駛大貨車自新北園路往合定路方向左轉桃圳路時，車上載運水性化學塗料桶掉落路面，導致塗料傾瀉於道路上，後方5名機車騎士閃避不及摔倒，均受有輕微擦挫等傷勢。

▲中壢工業區服務中心與中油公司派員清理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

處理員警當場對大貨車陳姓駕駛依道路交通管理處發條例第30條第1項第2款所載貨物脫落、開罰3000元至1萬8000元不等罰鍰，其酒測值則為零，警方也立即指派警力在場疏導交通並通知中壢工業區服務中心派員協助清理，中油公司也派員協助鋪灑木屑，避免再造成摔傷意外。

▲中壢工業區服務中心與中油公司在現場鋪灑木屑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，貨車運載貨物務必確認物品綑綁穩固，避免於行駛中或過彎時鬆脫甩落，以免致生交通事故或衍生其他危害；這場事故直至下午3時30分許完成清理，恢復正常通行。