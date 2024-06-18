太危險！桃園工地屋頂驚見幼童無防護奔跑　挨罰30萬+勒令停工

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議員黃瓊慧今（18）日接獲檢舉，桃園區文中一路1處施工中5層工地屋頂，多名工人施工同時竟發現有年約6、7歲幼童在屋頂奔跑，因幼童身上毫無防護，連工人也無防護，目擊民眾拍下這段影片直稱「萬一發生墜落意外，後果不堪設想」；桃園市勞動檢查處立即派員現場稽查，初步發現幼童是工地下包工人孫子，因學校腸病毒停課，才帶往工地照顧，由於工地現場工人亦無防護措施，勞檢處針對營造商與下包裁處3至30萬元罰鍰，屋頂工程則勒令停工。

▲桃園市議員黃瓊慧接獲檢舉，一處施工中工地5樓屋頂有幼童在無防護下四處趴趴奔跑，險象環生。（圖／市議員黃瓊慧提供，下同）

黃瓊慧指出，今天接獲是市民陳情，桃園區文中一路施工中的5層樓透天厝工地，其中5樓樓頂上竟有年約6、7歲幼童在有斜坡屋頂上四處奔跑嬉戲，不僅幼童沒有任何防護，連施工工人也沒有防護，驚險場面令人捏把冷汗，目擊市民拍下驚悚畫面傳給她，接獲陳情後立即向勞動局勞檢處反映，要求加強工地管理。

▲針對市議員黃瓊慧接獲檢舉，桃園市府勞檢處派員到工地現場稽查。（圖／市府勞檢處提供）

勞檢處今天上午派員到施工現場稽查後表示，針對桃園區中路重劃區工地發生有幼童奔跑案，經查因腸病毒因素學校停課，故下包商工作時一併攜帶孫子就近照顧，勞動檢查處稽查人員發現，該工地未讓施工人員佩戴安全帽、開口未有防護與未確實實施人員管制等，已違反營造安全衛生設施標準第11之1、第19條及職業安全衛生法第27條規定，將依職業安全衛生法，分別處營造廠及下包商3至30萬元罰鍰，屋頂作業部分則立即勒令停工。