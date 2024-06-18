借鏡歐盟、美日韓　台灣永續發展目標協會攜手臺灣海洋大學倡議氫能法制

▲台灣永續發展目標協會攜手臺灣海洋大學倡議氫能法制。（圖／翻攝江雅綺臉書，下同）



記者陳弘修／台北報導

在淨零減碳的趨勢之下，許多先進國家積極發展永續氫能，台灣四面環海，氫能潛力無限，政府也將氫能列入2050淨零排放的十二項關鍵戰略。國立臺灣海洋大學法政學院教授江雅綺表示，若以他山之來看，台灣發展永續能源的發展可參考目前發展氫能較為積極的美國、歐盟、日韓國家的策略。國立臺灣海洋大學海洋法律與政策學院院長饒瑞正也表示，希望持續推展氫能法制的研究應用，以助台灣永續發展。

台灣永續發展目標協會攜手國立臺灣海洋大學於6月13日辦《國際氫能發展、法制規範、標竿企業》論壇，江雅綺與饒瑞正是在這場論壇中，做上述表示。同場受邀與各界探討氫能議題的來賓，還包括經濟部能源署長游振偉、立委洪申翰、台灣永續發展目標協會理事長高志鵬等人。

江雅綺在臉書發文表示，此次國際氫能論壇則分為三個場次，針對《歐盟》《日韓》《美國》這三大氫能發展領先市場，邀請台灣經濟研究院副所長林若蓁博士，與長期關注氫能發展的前立法委員趙天麟教授，分享許多氫能產業於國際市場的發展實例。





江雅綺說，在氫能法制規範探討部分，她也與其氫能法制研究團隊的兩位研究員許原浩、黃乃芙律師，分別解析《歐盟》《日韓》《美國》在氫能法制規範與政策面的策略，希望台灣可以避免科技應用對社會的風險，推動科技創新與市場發展。

以歐盟為例，首先制定氫能整體發展路徑策略，從交通、建築、工業等重點領域應用，鼓勵會員國之間大型合作計畫。同時歐盟今年也通過新法規：要求2035年起，禁止使用傳統燃油汽車。而美國則是重視企業創新、藉由減稅、補助等機制激勵氫能技術的發展。

例如，美國在2022年提出氣候變遷法案《降低通膨法》(The Inflation Reduction Act)，投入數千億億美元用於減碳和綠能推廣，氫能開發正是其中目標之一。而韓國則提出《氫經濟促進及氫安全管理法》，於氫能發展提供總體法律框架，並以地方開始推行「氫城市」。

江雅綺指出，此次論壇也有許多產業界代表參加，包括華立集團新能源業務部長吳晧銘、中興電工公司氫能事業群沈頌欽總經理、台灣肥料公司董事長特助劉方琦，以及台灣中油公司綠能科技研究所呂國旭所長，產業代表們一一說明標竿企業在氫能發展上所設定的策略及進度現況，讓與會者更加了解台灣現況與挑戰。在論壇圓滿結束後，許多與會者都表示台灣必須加速淨零減碳，未來必需產官學各界齊心齊力一起合作，才能在永續發的道路上繼續前進。