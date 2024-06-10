快訊／抓到了！台中2移工「被看」酒瓶狠K同鄉頭　狡猾變裝走1hr

▲台中一名移工遭2名同鄉持酒瓶爆頭，在路上留下血掌印，警方今早逮到2名嫌犯。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市中區昨日半夜傳出攻擊事件，一名34歲古姓移工在綠川西街附近喝酒，經過一間小吃店時，疑似多看了2名同鄉兩眼，竟被當場持酒瓶上前爆頭，導致古男滿頭是血，一路滴血、留血掌跑到超商求救。警方今日在烏日抓到2名阿姓、安姓移工，依傷害罪送辦。此外，2人事發當下還變裝逃逸，徒步在市區走了1小時。

阿姓、安姓印尼籍移工年約30歲，都是合法移工，當天在綠川西街一間小吃店喝酒作樂，看到古姓移工靠近，疑似多看了兩眼，2人不滿，加上酒精催化，隨手抄了一瓶酒瓶上前，猛力攻擊古男頭部，導致古男瞬間爆血，臉部留下2到5公分不等傷痕。

▲案發地附近騎樓留下多處血跡。（圖／記者許權毅攝）



監視器還拍下，古男被爆頭後，沿著小吃店一路往超商走去，本身也是泥醉狀況，加上傷勢影響，整個人搖搖晃晃，先是摸了摸臉，又再扶著鐵捲門、電桿，留下驚悚血掌印。

繼中所蔡明松表示，專案小組調閱監視器，發現2嫌在犯案後變裝、製造斷點，徒步在中區行走至少1小時，還一度回到超商附近觀察情況。今早7時許，在烏日一處移工宿舍找到2人，目前已經帶回，後續將依傷害罪嫌偵辦。另外，經查本案2名嫌犯、1名傷者都是合法移工，均為印尼籍。