短裙爆乳廣告吸客！惡雇主逼移工賣淫　皮膚病、性怪癖客人也要接

記者陳宏瑞／高雄報導

一名越南籍女子小翠（化名）想來台打工賺錢，在臉書上認識同鄉的陳姓女子後，陳女申請小翠來台擔任看護後，卻逼小翠到養生館去賣淫，還幫小翠大打「短裙爆乳」的廣告吸客，甚至逼小翠去接有特殊性癖好或皮膚病的客人，讓小翠苦不堪言，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊獲報後，前往養生館稽查，順利救出小翠，也將陳女等4名犯嫌依違反人口販運防制法、刑法妨害風化、妨害自由、偽造文書及就業服務法等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲無良雇主逼移工到養生館賣淫，還幫她打短裙爆乳廣告。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲移民署人員前往養生館查緝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市專勤隊人員發現，小翠先前透過臉書求職，進而認識結婚來臺已取得我國籍的同鄉陳女，陳女以公公年邁而有聘請外籍看護需求為藉口，主動介紹小翠透過其熟識仲介代辦申請來臺工作，並承諾抵臺後會對小翠多加照顧。

▲移民署人員前往養生館查緝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不諳中文的小翠原以為遇到貴人，沒想到才剛抵臺，就被陳女載到其與丈夫陳男所經營之養生館內拘禁，並以恐嚇、毆打傷害、扣留證件，及騙她欠下大筆債務等手段，逼迫小翠24小時都需在養生館內從事性交易，遇有性癖好或皮膚病等特殊狀況的嫖客到店內消費，也都強迫小翠接客，甚至連生理期也不得休息。

▲養生館的小廣告。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳姓夫婦還要求小翠向養生館同事隱瞞自己移工身分，並時常恐嚇她不得向他人求援，雖有嫖客發現小翠身上遭毆打痕跡，憐香惜玉想幫她報警，但她因心生恐懼、擔心遭報復不敢求助，而小翠這一年多性交易所得30多萬元，全進了陳姓夫妻口袋。

高雄市專勤隊獲報後立即報請臺灣高雄地方檢察署檢察官指揮救出小翠，才終止她近1年來被殘害的夢魘。