屏東警痛毆竊嫌致死　監委提案糾正警政署＆屏縣警局

▲屏東恆春分局。（圖／翻攝Google Maps）

記者呂晏慈／台北報導

屏東恆春建民派出所今年2月逮捕一名機車竊盜嫌犯，其於製作筆錄時突然休克，送醫不治，事後追查發現派出所員警在逮捕過程中，用警棍捅嫌犯腹部，造成蔡姓男子胰臟破裂，內出血致死。對此，監察委員林國明、張菊芳今（18日）表示，提案糾正警政署及屏東縣政府警察局，並要求議處相關失職人員或移付懲戒。

監察委員調查發現，恆春分局建民派出所警員盤查蔡姓竊嫌時，非法使用警棍將蔡嫌毆傷，其後又違背無令狀搜索之法定程序，將蔡嫌帶至其住所搜索，搜索結束後帶回派出所等侯製作筆錄時，犯嫌昏迷緊急送醫後急救不治。本案警方違法使用警械、未恪遵搜索之法定要件、未落實微型攝影機（密錄器）攝錄及保存，及於公眾得出入之辦公處所詢問犯罪嫌疑人，故提案糾正警政署及屏東縣政府警察局，並要求議處相關失職人員或移付懲戒。

監察委員指出，本案蔡嫌非現行犯，且無抵抗、脫逃或攻擊員警之情形，依法不得使用強制力。然詹姓警員盤查蔡嫌時，竟以警棍壓制蔡嫌腹部，並敲擊其雙腳脛骨，造成蔡嫌受傷，同行之傅姓及陳姓警員不但未予制止，且3人對蔡嫌反應腳部疼痛需醫治、需人攙扶而無法自行行走等情，均置之不理，迨蔡嫌於等候詢問時昏迷，緊急送醫仍急救不治。屏東縣警局未督導所屬正確使用警械、落實報告及救護等處置，錯失制止及急救之契機，違失情節重大。

監察委員續指，無令狀搜索涉及人身自由、住居隱私及財產等基本權利，應出於相對人自願性同意。本案蔡嫌受盤查時遭非法強制力毆傷，其後在員警質問及要求下，被動接受搜索其住所，員警開始搜索後方取出同意書令蔡嫌簽名，違反法定程序。且監察院另案調查發現，近年來警察人員頻繁違反搜索之法定要件，經法院宣判被告無罪高達38件，警政署及屏東縣警局應儘速檢討改善。

監察委員表示，本案3名員警盤查蔡嫌，除傅員係利用休息時間查案而未攜帶密錄器外，詹員未依規定開啟密錄器、陳員於事後刪除密錄影像，屏東縣警局應追究相關行政及刑事責任。另恆春分局有半數分駐派出所，於案發前未於勤教時進行宣導；而屏東縣警局及恆春分局雖每半年對密錄器之攝錄、建檔進行專案稽核，然未針對盤查等易滋爭議之勤務進行抽查，均應負督考不周之責。

監察委員補充，監察院於2018年即糾正警政署未督導所屬依規定開啟密錄器，但類此違失仍一再發生，其檢討改善措施顯未落實至端末，警政署及屏東縣警局應速謀改善之道。

最後，監察委員表示，本案恆春分局建民派出所雖未設置偵詢室，但該所與恆春分局設於同一建築物，應借用分局偵詢室製作警詢筆錄，卻仍在公開的辦公處所詢問犯罪嫌疑人，顯然違反偵查不公開之規定。又警政署訂頒之「警察偵查犯罪手冊」及「詢問犯罪嫌疑人作業程序」對警詢地點欠缺明確之規定，各警察機關又未律定督導作為，警政署及屏東縣警局確有違失。

監察委員表示，除本案外，邇來發生多件警察及監所管理人員執法過當案件，已達酷刑之程度，凸顯基層執法人員對於適切履行職權及人權保障的基本認識不足。故督促行政院應儘速推動「禁止酷刑公約施行法」完成立法，並全面檢視各項行政作為，以落實我國人權立國的理念。