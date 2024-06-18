宜蘭市代主740萬席奧迪RS7自撞　竟圖詐保140萬！二審仍判4年半

▲宜蘭市民代表會主席林智勇涉嫌詐領保險金140多萬元未遂，高等法院再將他判刑4年6月、褫奪公權3年。（圖／翻攝自Facebook／林智勇）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭市民代表會主席林智勇，因自有的740萬元奧迪RS7自撞，需花費百萬維修，竟將歪腦筋動到市代會補助上，以市代會配車製造假車禍，企圖領出140萬元保險給付，遭保險公司識破。檢方提起公訴，林智勇一審遭判4年6月，案經上訴，高等法院二審18日仍將他判刑4年6月、褫奪公權3年。可上訴。

林智勇為宜蘭市五連霸市民代表，自2018年當選後，又被選為市民代表會主席。當時本案爆發時，林智勇聘用知名律師王晨桓協助辯護，沒想到王晨桓日前也因涉及虛擬幣交易所「ACE王牌交易所」律師勾結詐騙集團案件，遭羈押多時後，5月初才獲得800萬元交保並電子監控。

至於林智勇案件的判決指出，林智勇當上市代會主席後，2021年6月17日16時許，駕駛自己價值740萬元的奧迪RS7進口車，行經宜蘭縣宜蘭市大福路時，不慎自撞路旁電線桿、水泥護欄，導致豪車車身嚴重毀損。由於豪車僅投保丙式車體損失險，自撞並非理賠範圍，林智勇看到維修費用高達140萬餘元，竟把歪腦筋動到有保甲式汽車車體損失險市代會的主席公務車上。

他在晚間8點左右，先將自撞的豪車開回事發地點，而後指揮公務車陳姓駕駛與鄧姓助理，將市代會車輛自後方撞上自家豪車，製造假車禍的假象，企圖向兩車的保險公司請領給付。保險公司察覺有異，雖然林智勇確認事發地點並無公家監視器，但保險公司人員到實地訪查，向附近私人住家調取監視器畫面後，查出林智勇的惡行。全案報請宜蘭地檢署偵辦，檢方依照《貪污治罪條例》「利用職務機會詐取財物未遂」等罪提起公訴。

法院審理時，林智勇否認犯罪，一審仍認定有罪，將他判刑4年6月、褫奪公權3年。案件上訴二審，高等法院審理後，也認定林智勇等人有罪，但仍維持相同刑度；另外陳姓司機、鄧姓助理也分別遭判刑。全案仍可上訴第三審，倘若就此判刑定讞，林智勇將被解除職務。