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與25歲「乖乖女砲友」1次就懷孕！19歲打工仔嚇爛求助...網卻笑了

▲正妹,妹子。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲19歲男網友的25歲女砲友意外懷孕。示意圖。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文／鏡週刊

現今男女開放，不少人都會有砲友各取所需，不過砲友關係很容易擦槍走火。就有一名男網友透露，自己年僅19歲與25歲砲友說好不談戀愛，只談床上性愛，然而對方卻突然懷孕，嚇得男網友PO文求助，「想知道有沒有人有類似經驗的可以提供我一點建議」。

一名男網友在Dcard以「砲友懷孕九週」標題發文，透露自己19歲、砲友25歲，雙方說好有性無愛，也清楚告知對方不想談戀愛，而某次內射後，把事後藥給對方，不過女方自行判斷是安全期就沒吃了，卻沒想到事後對方告知懷孕，讓原PO大呼自己得知後嚇爛，但不考慮找父母求救。

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原PO透露，因為自己尚無穩定經濟能力，目前一個月打零工僅有2萬多元，且雙方合起來的薪水，仍不足以養小孩，最終只能選擇拿掉，而女方則是一個乖乖女，不曾有過其他砲友 ，目前也不敢讓她家人知道，「但想到女生可能要承受的痛苦我不知道該怎麼安慰她」。原PO也提及，自知理虧，因此已先轉帳給對方3萬元，並答應對方陪同去醫院作手術相關後續。

貼文曝光，隨即掀起大票網友關注，「會約砲是乖乖女？看的我滿頭問號…」「拜託沒錢就別生，如果生下來小孩長大會恨你們」、「你對乖乖女有什麼誤解，如果我是男生我會覺得遇這女的很賭爛，答應內射，給藥吃還不吃」、「找家長談一談吧！你要先確定拿掉了，不要突然蹦出來，說你是孩子的爸，沒能力真的不要生，不然你們跟小孩都會很辛苦」、「她都25歲了可以自己作主吧，除非住家裡，很容易被發現，你也只能陪她啊！關心她啊！內射一次就中了？不知道該說幸運還是不幸」。


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