當自己家！2狂男「僅穿內褲」逛ZARA試穿衣服　店員曝：女生也會

▲客人直接脫衣服試穿。（圖／翻攝自FB爆怨2公社）



記者施怡妏／綜合報導

不少人購買衣服前都會到試衣間試穿，不過，竟然有人直接在賣場脫衣服試穿，有網友表示，在ZARA某間門市逛街，看到有2名男客人當場脫光光，僅剩一件內褲，直接在賣場試穿。照片曝光，網友看傻眼，「真當自己家」、「你不尷尬，尷尬的就是別人」。

有網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，貼出一組照片，第一次看到有人在ZARA試衣服，是直接脫下來穿的，傻眼直呼「嗯，真的很棒」。照片中可以看到，有兩名年輕男性，似乎是一起購衣的好友，他們在男裝區當場脫下上衣，僅穿著內褲，直接試穿架上的衣服，完全不顧旁人的眼光，絲毫不感到尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，掀起網友熱論，「低素質，還是沒教養？」「整個都是我的試衣間」、「8+9把平價時尚當作菜市場買衣服的概念」、「唉，身材好就算了，但這肚子一點都不美觀」、「如果是上衣都算了，試穿褲子就太誇張了」、「可能在直播帶貨」、「應該是VVIP」、「至少有穿內褲呀」。

也釣出曾當過店員的網友留言，「很多，而且不少，我之前在服飾店上班也是很多阿伯這樣」、「之前在東區地下街也看到有中年婦女在店內試穿上衣，看到她胸罩，她都說又沒有關係」。也有網友無奈嘆，「我在NET也會欸，沒辦法啊，有些人試衣服比大便還久」。