今年第10起！苗栗產業道路石虎遭路殺　疑覓食閃車不及

▲苑裡鎮今清晨發生一級保育石虎路殺意外，巡守志工到場協助處理。（圖／苗栗縣政府提供）

記者楊永盛／苗栗報導

台灣瀕臨絕種的一級保育動物石虎再折損一隻個體！苗栗縣苑裡鎮苑東里一處產業道路，今（18）日清晨被發現一隻慘遭路殺的母石虎，縣府自然生態保育科長張葦表示，一早已委託生態給付巡守隊志工協助，並將個體送往南投生物多樣性研究中心檢驗，而這也是苗栗縣今年第10起石虎路殺個案，將請專家現場會勘，商討道路改善方案。

有網友在臉書「苑裡串起來」PO文指出，今天一早在九景潭的福德寺往月稱光明寺的路上，發現一隻慘遭路殺的石虎，頭部滲出鮮血、早已斷氣，有民眾看到臉書內容後，清晨6點多通報縣府農業處保育官員。

▲苑裡鎮今清晨發生一級保育石虎路殺意外。（圖／翻攝臉書苑裡串起來）

張葦說，該處為苑裡鎮苑東里鄰近台一線的產業道路，接獲通報後就近委託生態給付巡守隊志工，協助到場初步處理，同仁接續將這隻母石虎轉送到南投生物多樣性研究中心，做為研究用途。初步研判，可能外出覓食時，閃避車輛不及被路殺。

她說，苗栗縣今年迄今累計有10起石虎成體遭路殺，分佈在後龍、苗栗、苑裡、造橋、西湖和卓蘭等鄉鎮市，多數集中在鄉道，將邀請專家、警方、鄉鎮市公所等單位，實地到現場會勘，商討防範再發生路殺的交通改善措施。