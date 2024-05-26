集集鎮端午連假邀親子躲貓貓　按圖找5隻石虎寶寶即可抽iPad

▲集集鎮公所將於端午連假舉辦全國最大集體「躲貓貓」、尋找石虎的親子活動。（圖／集集鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集鎮公所去年舉辦的「集集童樂會」活動廣受好評，今年將於端午連假擴大辦理，邀請人氣旺盛的「石虎寶寶」代言，以「來趣集集躲貓貓」找尋石虎內容為主軸，邀請全國大、小朋友一起回味童年。

「來趣集集躲貓貓」活動從6月8日起至8月31日止，民眾只要憑身分證或健保卡，即可至集集火車站領取「躲貓貓」地圖及集章卡乙份，依照地圖指示找出5隻躲藏在集集的石虎寶寶，即可參加抽獎活動，獎品有iPad、switch、airpods等超過10萬元大獎。

鎮公所指出，本次活動也結合市集，在6月8、9日周休兩天下午2點，在當地著名景點綠色隧道牛湖田驛站辦理避暑市集活動，將特別邀請南投國中、埔里國中、竹山國小、溪南國小、南崗國中、秀峰國小等在地國中小，帶來其獲得全國賽特優或優等的打擊樂、舞蹈、布袋戲等精采表演，亦有手作文創、在地小農等多元品牌匯集。

此外，市集日還有免費攀樹體驗，以及限量茶香包DIY、沙雕DIY等親子活動，希望能匯集傳統文化、工藝手作和親子共學體驗等，讓親子民眾為即將到來的暑假做熱身，也獲得難忘的初夏童樂回憶。