10月將交還貓羅溪河灘造林地　林保署盼延續石虎棲地復育成果

▲貓羅溪生態造林地上監測到石虎帶著兩隻小石虎活動蹤跡。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署今年10月將把造林地交還水利署第三河川分署接續管理，為推廣及營造友善環境，日前辦理貓羅溪河灘地生態造林研習，期望第三河川分署能持續友善環境造林方式、予以撫育及推廣，以打造原生生態環境、提供野生動物安心棲息之廊道。

南投分署於5月9日辦理該次研習講座，計有水利署第三河川分署、生物多樣性研究所及造林業商等40多人參加。

▲貓羅溪河灘地以團狀、點狀、行列等栽種配置栽種多種原生樹，營造多樣的棲地環境。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，貓羅溪是烏溪主要支流、串連八卦山脈之生態廊道，亦是瀕危動物石虎重要棲地，其河灘地沿線原被外來入侵植物銀合歡所占據，水利署於109年移除外來種後，由南投分署接續進行復育造林；該區採用原生多樣化樹種營造複層林方式，依喬灌木特性採團狀、點狀、行列等栽種配置栽種黃連木、相思樹、光蠟樹、台灣欅、山芙蓉、無患子、九芎、七里香、車桑子、黃荊、羅氏鹽膚木及杜虹花等原生植物，撫育期間除監測觀察到石虎及白鼻心等生物活動蹤跡，亦提高原有物種之豐富度。

▲▼林業保育署南投分署說明車桑子（上圖左樹木）在貓羅溪河床生長良好，已開始開花結果；數種原生植物混生為團狀造林（下圖右下區域），提供生物多元利用方式（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，希望藉由本次研習交流培養各單位更多友善環境造林方式的新思維：藉由滾動修正各樣原生樹種，跳脫傳統的國土保安、林木生產之經營目的，轉以「營造生態」為首要目標、提供野生動物適宜的棲息環境，讓更多野生動物走進來，進而復育本土珍稀物種，也能達到提升河灘地綠覆率、淨化空氣、植樹減碳及營造景觀的效果。

南投分署長李政賢表示，擇定適當地點栽植的原生植物不僅對環境適應力強，選用「複層林」模式造林也有助於復育野生動物棲地，期盼此次研習能將林業保育署國土綠網政策持續拓展，並落實執行。