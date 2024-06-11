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Abc牙醫聯盟涉聘13密醫詐健保費4千萬　高市府稽查開罰移送檢調

▲▼Abc牙醫聯盟。（圖／翻攝Abc牙醫聯盟Fb粉絲專頁）

▲全國最大牙醫連鎖「Abc牙醫聯盟」涉嫌私聘13名密醫、詐領健保費，牟利逾4千萬元。（翻攝Abc牙醫聯盟網站）

記者賴文萱／高雄報導

台灣最大牙醫連鎖「Abc牙醫聯盟」驚爆聘用13名密醫替病患看診，詐領健保費至少4千萬。對此，高雄市衛生局表示，2019年、2023年接獲民眾檢舉，稽查後分別開罰新台幣3萬、10萬元，3月27日主動函移送台灣高雄地方檢察署偵辦。Abc牙醫聯盟則發聲明，會全力配合司法調查。

創辦Abc牙醫聯盟、在南台灣有「牙醫教父」之稱的謝尚廷，遭週刊踢爆，與旗下聯盟等6名高階主管涉嫌聘用13名密醫替病患看診，這些密醫多半是海歸學生背景，就讀學校多數不符合教育部採認標準，詐領健保費牟利至少4千萬元。

高雄市衛生局指出，2019年12月10日接獲民眾陳情聯盟牙醫診所，經衛生局現場稽查，核有違反醫師法事證，併依同法第28-2條處分新台幣3萬元罰鍰。

2023年3月7日再接獲民眾陳情，衛生局現場稽查，發現未具牙醫師資格員工執行醫療業務，違反醫師法第28條，依法處分10萬元罰款，併於3月27日主動函移送台灣高雄地方檢察署偵辦。有關PGY訓練之爭議適法與否均依衛福部相關規定釐清辦理，全案現由司法偵辦中。

Abc牙醫聯盟則聲明表示，目前全案正處於司法調查階段，Abc牙醫聯盟內部會全力配合司法的調查工作，並願意遵守檢察官的指示。

Abc聯盟表示，旗下多家診所皆為醫策會二年期牙醫師畢業後一般醫學訓練計畫PGY之合格訓練機構，曾依據實習醫師制度實施要點，提供國內外醫學大學畢業且通過第一階段牙醫師考試合格醫師進行臨床實習。在本機構內，主治醫師指導實習醫師進行醫療業務的部分，如有逾越法令，我們必當配合司法，並負起責任！

聯盟強調，自從檢調開始調查，本機構了解海外醫師在診所的實習，在法令上尚有疑慮，所以從去年本機構便不再從事實習醫師的訓練。 由於正在司法偵查之中，無法做詳細說明，敬請見諒。

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