新竹女偷吃已婚主管！嗆正宮「就是砲友關係」　判賠20萬

▲女員工跟人夫主管發生性行為，還跟主管妻說2人是砲友關係。（示意圖／pexels）

記者劉人豪／新竹報導

新竹一名女子與人夫主管互傳訊息、外出喝酒，甚至還發生性行為，主管妻得知後當面對質，女子坦承「就是砲友的關係而已」，新竹地方法院認為女子的確跟主管發生性行為，判女子須賠償主管妻20萬元。

判決書指出，一名陳姓女子指控，戴姓前夫與江姓女子為同公司上下屬關係，江女明知戴男與陳女為配偶關係，卻多次於深夜與戴男互傳訊息、外出喝酒，甚至與戴男發生性行為至少5次，二人至2023年11月分手，陳女與戴男婚姻關係因此破裂並於2024年離婚，陳女因此失眠、憂鬱、情緒低落而有輕生傾向，求償60萬元。

江女表示，確實知道戴男為陳女配偶，她與戴男對話僅是同事間開玩笑，造成陳女誤會，至於與戴男多次深夜互傳訊息及於下班時間喝酒，影響陳女夫妻生活深感抱歉，也曾向陳女道歉，並同意賠償20萬元。

法院勘查錄影以及對話截圖，陳女曾問「不是在一起，所以妳們只是砲友關係囉？」，江女「反正事情已經這樣那攤開簡單來說就是這樣」、「在我這裡的話我認為就是砲友的關係而已」，認為江女確曾與戴男發生性行為，已逾越一般同事間往來交際程度，判江女需賠償陳女20萬元。可上訴。