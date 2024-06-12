iOS18推App「上鎖與隱藏」　外界憂根本變偷吃神器

▲蘋果WWDC 2024大會，蘋果Apple Intelligence登場。（圖／蘋果直播，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果10日在2024全球開發者大會WWDC上宣布眾人期待已久的「Apple Intelligence」，並將導入iOS18等新作業系統，其中一項智慧功能可以讓用戶將iPhone的應用程式上鎖和隱藏，進一步保護用戶個資。不過也有許多質疑聲音，認為蘋果這種做法等於是讓偷吃、外遇的人更加大膽地偷吃、外遇。

蘋果在WWDC上發表令人眼睛一亮的「Apple Intelligence」，並表示今年秋天率先於美國更新的iOS18新作業系統，將允許iPhone用戶上鎖或隱藏特定App。蘋果表示，這項功能旨在於讓用戶保護他們的銀行App隱私，並防止小孩用手機上的亞馬遜（Amazon）等購物網站，隨意亂下單。

「用戶現在可以上鎖App，還可以更進一步保護隱私，把App隱藏起來，把App一道上鎖、隱藏的資料夾裡」，蘋果表示，當一個應用程式（App）上鎖或隱藏時，該App的訊息或是電郵在搜尋、通知或其他地方都找不到。

人類依賴手機並將所有敏感、重要個資儲存或透過手機傳送、使用，蘋果用意在於對用戶隱私保護升級，但並非所有人都認為這是好事，有些人甚至擔心蘋果這樣是「做球」給偷吃者，讓他們更肆無忌憚地背著愛人亂搞。

社群平台X一名用戶就下斷言，「iOS 18和未來的iPhone會讓這些人瘋狂偷吃，這太瘋狂了，情侶關係已死」、「我只知道iOS 18有助人偷吃」。用戶認為人類偷吃是蘋果的錯。

蘋果在WWDC上表示，將App上鎖和隱藏，能讓用戶把想保留的隱私隱藏起來，像是App的通知和內容，不會再在不經意間被不想給他看的人看到。用戶也可以隱藏內建的App，像是郵件、訊息、備忘錄、照片以及Safari等。