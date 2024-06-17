壞壞1次5000元！她盡量服務「卻3分鐘就結束」　網友大歪樓

▲原PO透露，那次3分鐘就結束了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「可能是他太短吧？我一直沒感覺。」一名女網友發文表示，她是小姐，接一次客人要5000元，日前有個客人因為「比較短」，所以很快就結束，讓她頓時期待能多接一點這類客人。貼文曝光後，引發討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她是小姐，接一次客人是5000元。日前，她接了一個客人，「結果發現他超短，但我還是盡量服務」，不過她也說，自己在過程中一直沒什麼感覺，只有覺得身體在動而已，3分鐘就結束了。而這次經歷，也讓她暗自期待這類客人能多一點。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「人間哪有真情在，一個小時5千塊」、「5000太貴了」、「5000很快就賺起來了」、「涼涼啊賺」、「演技也是服務的一部分，讚」、「服務態度良好」、「爽賺5000元」、「5000？那你條件應該很好」。文章雖引起熱烈討論，但也有網友質疑真實性，懷疑是反串文。

要特別注意的是，根據「社會秩序維護法」，直轄市、縣（市）政府可以因地制宜，制定自治條款，規劃得從事性交易的區域及其管理。性交易場所應辦理登記及申請執照，未領有執照不得經營性交易；性交易服務者，應辦理登記及申請證照，並定期接受健康檢查，性交易場所負責人，亦應負責督促其場所內之性交易服務者定期接受健康檢查。若從事非法性交易，可處新台幣3萬元以下罰鍰。