新婚後見婆婆「煮1鍋布」她嚇搬走　大票噁爆：全家都吃過？

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

「看到一篇內褲不能用熱水洗的新聞，突然想到婆婆。」一位媳婦表示，剛結婚時，她有時會看到婆婆在煮一鍋布，以為是抹布要殺菌消毒，後來才知道都是內褲。更無語的是，婆婆用的鍋子，是平時煮湯、滷肉的鍋，但大小姑都不以為意，「好險後來火速搬出來了，實在太噁了！」話題引發議論。

這位媳婦在「匿名公社」表示，她看到一篇內褲不能用熱水洗的新聞，突然想到婆婆曾這樣做，「剛結婚有時會看她在煮一堆布，我以為她在煮抹布消毒，後來才知道是內褲，而且鍋子是平常拿來煮湯滾滷肉的。」原PO要婆婆別煮內褲還被罵，婆婆也覺得「洗得很乾淨」，大小姑則覺得很正常，是她大驚小怪。

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後來她火速從婆家搬出來，「實在太噁了！」貼文令不少人也看傻，「噁心到爆」、「全家人都吃過用鍋子煮內褲過的滷肉，噁心死了，這個真的無法接受。」

近日有女網友看到婦產科醫師建議，女性內褲別用熱水洗，因為分泌物中有蛋白成分，受熱會凝固在內褲纖維裡，往後不僅洗不乾淨，還容易造成私密處感染。事實上，以內褲來說，3-6個月就應更換內褲，家醫科醫師陳欣湄分享3步驟清洗，如下：

1.內褲和一般衣物分開洗，建議以比例1：1000調製漂白水與清水，將內褲先浸泡在稀釋過的漂白水中約10-15分鐘後再清洗。

2.清洗局部泛黃或污漬，建議挑選弱酸性洗劑來清洗，再以冷水沖洗乾淨，提醒大家不要使用熱水，因內褲上的分泌物為蛋白質，遇熱就容易凝固在纖維中，使得清洗不易。

3.盡量把內褲放在太陽下曬乾殺菌，曬在室內容易增加黴菌數量，內褲也建議反著曬，這樣才能使接觸面直接透過紫外線殺菌；但碰上陰天則可烘乾。