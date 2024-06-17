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找嘸老婆！韓國大齡未婚男多　重男輕女思想造成男女比例嚴重失衡

▲懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲因重男輕女思想影響，南韓從1970年代開始，很長一段時間持續超過自然性別比，造成許多男性找不到結婚對象，人口比例失衡嚴重。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蒲世芸／編譯

根據《韓聯社》報導指出，南韓受過去重男輕女思想等觀念影響，未婚男性比未婚女性多20%左右，結果顯示未婚男女的性別比例不均衡現象非常嚴重。

韓國保健社會研究院17日發表的保健福利焦點(449號)，《韓國的出生性別比不均衡和結婚性別比》(副研究委員趙成浩，音譯)內容來觀察，以2021年為基準，未婚男性比未婚女性多出19.6%。即使盡可能讓未婚男女彼此認識，也會留下很多未婚男性，從人口學角度來看，未婚男性比未婚女性更不利於結婚；像這樣未婚男性更多的不均衡現象，在非首都圈更為嚴重。

報導中提到，首爾未婚男性的過剩比率為2.5%、釜山為16.2%，雖低於平均水平；但慶北34.9%、慶南33.2%、忠北31.7%則皆超過了30%。

結婚性別比例的不均衡也體現在男女間未婚率的差異上，以2020年，1985年出生(當時35歲)的男性未婚率為46.5%，遠高於29.1%的女性未婚率。而未婚男女的性別比例不均衡之所以如此之大，主要是因為男嬰出生多於女嬰的情況持續了很長一段時間。

觀察出生性別比，以出生男嬰多於女嬰的情況，從1970年代開始超過自然性別比；到了1980年代後期至1990年代中期則一直持續處於較高位置，從2007年開始才進入自然性別比範圍；因此1990年代初期出現了結婚性別比例不均衡現象，至2000年代中期以後則開始變得更加嚴重。

男嬰出生率高的原因除了偏好男孩的思想，還有出生率的急劇減少，對於子女性別的選擇欲望增加，加上超聲波檢查等技術，讓父母可以提前知道子女性別等。

報告書中進一步解釋，從1970年開始，出生性別比持續了30年以上超過自然性別比，等他們進入可生產年齡時，對結婚性別比也產生了很大的影響；內容接著補充，結婚性別比例不均衡特別嚴重的地區，具有1980至1990年代出生性別比例與其它地區相比非常不均衡的特徵，也可以觀察到出生性別比例對於結婚性別比例所造成的影響。

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