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快訊／普丁確定18、19日出訪北韓！　塔斯社：受金正恩邀請

▲▼ 北韓領導人金正恩將赴俄羅斯與普丁會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國總統普丁將於18、19日訪問北韓，會晤金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

根據俄媒《塔斯社》最新消息，俄羅斯克里姆林宮稍早證實，俄國總統普丁確認即將於18、19日啟程出訪北韓（朝鮮）、越南，會晤北韓最高領導人金正恩，並表示普丁將會渡過「極為充實」的一周。報導強調，此次普丁前往北韓進行國是訪問，是受到金正恩的邀請。

普丁會先於18、19日待在北韓，並於行程結束後，於19、20日出訪越南。預估普丁將在越南首都河內舉行會談，並通過聯合聲明。

北韓官媒《朝中社》也於稍早同一時間，證實普丁即將到訪平壤的消息。此次是普丁繼2000年7月19、20日出訪北韓會晤北韓時任國防委員長金正日之後，睽違24年再度出訪北韓。

據悉，此次將會是普丁和金正恩之間的第3次見面，前兩次分別為2019年4月金正恩出訪俄羅斯海參崴、去年9月金正恩抵達俄羅斯東方太空發射場。

《韓聯社》指出，克林姆林宮先前曾經透露，普丁預計將於18日造訪位於遠東聯邦管區的薩哈共和國（俄羅斯聯邦主體之一）首府亞庫次克，由於該地和北韓距離不遠，因此可能會在該行程結束後，立刻啟程前往北韓。

據悉，俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergey Naryshkin）曾於17日透過俄媒《塔斯社》表示，「我們期盼俄羅斯總統普丁造訪北韓，能夠有正面的收穫。此次訪問經過精心準備、籌劃，一定會取得良好的成果。」

►普丁最快明出訪北韓！估與金正恩簽《平壤宣言》 談軍事介入可能性

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