不接受看診！首爾大學醫院教授今起「全面休診」　病患憂生命受威脅

▲南韓首爾大學醫院高達半數以上參與診療的教授，從17日起投入全面休診。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓尹錫悅政府今年2月祭出醫療改革政策，計畫擴招醫科生，引發全國1萬多名住院醫師發起罷工至今。對此，首爾大學醫院教授要求政府解決住院醫師罷工事態，因此決定從今（17）日起全面投入無限期休診，最終有529名教授響應，佔總體超過一半，導致部分科別連一名看診的教授都沒有，引發病患抗議。

根據《韓聯社》，首爾大學醫學院－首爾大學醫院非常對策委員會針對20個臨床科別進行休診參與意願調查，結果顯示首爾大學醫院、盆唐首爾大學醫院、首爾特別市Boramae醫院、江南中心共有529名教授即日起投入全面休診，佔總體教授（967名）比率達54.7%。

▲首爾大學醫院教授反對政府擴招醫科生，因此投入全面休診。（圖／達志影像）

對此，南韓政府宣布即日起以全國為單位，實施「中重症急診疾病循環輪值制」，並要求各間大學醫院院長，一旦因為教授參與休診導致院方出現損失，可以研擬請求賠償。

針對外界對於「全面休診」的疑慮，委員會強調，「並非是全面中斷看診，而是停止接受部分可以延後看診而不受影響、或是可以到其他醫院接受診療的患者之診療。也因休診期間，並沒有停止重症、罕見疾病患者的看診，因此實際減少的診療量約僅40%。」

針對政府提出的醫療改革，大韓醫師協會要求政府重新檢討醫科生擴招政策、全面撤回駐院醫師與醫科生的行政命令處分、停止以司法手段威脅罷工中的住院醫師，一旦政府接受上述提案，則可以讓醫界重新檢討是否進行集體休診。

▲首爾大學醫院教授投入全面休診，部分科別連一名教授和候診患者都沒有。（圖／達志影像）

報導指出，相較於過去周一上午和下午各有2名教授看診，截至17日下午，首爾大學醫院癌症病棟甲狀腺中心、血癌中心連一名看診的醫師和等候的患者都沒有，呈現出「醫療空白」的狀態。

隨著首爾大學醫院教授投入「無限期全面休診」，病患也跟著感到焦躁不安，深怕自己的診療遭到取消、危及生命的存續。有網友在腎臟疾病病友網路論壇發文，透露自己原先預約好的看診，已經因為此次休診而被延後至7月4日，等於是被延後了15天。