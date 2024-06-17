日實習醫「誤診腸胃炎」害死16歲男高生！　院長鞠躬道歉

▲ 男學生因腹痛就醫，卻遭誤診延誤治療。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名16歲男學生去年5月因腹痛就醫，被診斷為急性腸胃炎後拿藥返家，未料病情持續惡化，隔天再次就醫才發現罹患上腸繫膜動脈症候群（SMA），搶救半月後病逝。事隔逾1年，院方17日召開記者會鞠躬道歉。

根據《共同社》，日本紅十字會愛之醫療中心名古屋第二醫院17日坦承，去年5月因腹痛等症狀就醫的16歲男高中生是因電腦斷層影像判讀及對脫水症狀的評估不當，使得上腸繫膜動脈症候群被誤診為急性腸胃炎，因延誤治療而死。

根據醫院醫療事故調查委員會報告，死者去年5月28日因腹痛、嘔吐等症狀緊急送醫，實習醫師根據電腦斷層影像及抽血結果診斷為腸胃炎，僅開腸胃藥就讓他返家，但因症狀並無改善，隔天再度就醫，其他醫師才診斷出SMA，此後病情持續惡化，30日凌晨心肺停止，最終於6月15日去世。

報告指出，因對脫水症狀及電腦斷層影像的評估不夠充分，導致延誤治療，對實習醫師的支援、職員間資訊共享的體制也存在問題。醫院院長佐藤公治等人17日召開記者會，向大眾鞠躬道歉。