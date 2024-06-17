馬里蘭大規模赦免！17萬「簡單大麻犯」被除罪　州長：要種族平等

▲馬里蘭州17日將大規模赦免17.5萬名持有少量大麻的犯人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）宣布，他將在當地17日進行一次大規模赦免行動，撤銷17.5萬名因持有少量大麻而面臨指控的犯人。這一舉措被認為是全國官員中最具影響力和最激進的行政行動之一。

綜合外媒報導，美國公民自由聯盟研究顯示，美國非裔因大麻被捕的可能性是其他種族的3倍以上，而這些犯罪紀錄造成了涉案者的住房、就業和教育機會長期被剝奪，對他們及其家人造成了深遠的影響。

摩爾16日接受《華盛頓郵報》採訪時形容，州政府決定糾正歷史上的不公，促進包容性的經濟成長，並減少對有色人種社區不成比例的限制，因此他才決定展開這項在全國範圍內「影響最深遠、最激進」的行政行動，減少這些不公平現象，為那些因大麻罪行而受到影響的人們提供新的機會。

摩爾進一步表示，這樣的赦免行動是「國家早就該做的事」，並強調這是「種族平等問題」的一部分。他指出，這次赦免雖然不會立即釋放任何人，但它具有重要的象徵意義，顯示了政府在消除刑事司法不公方面的決心。

在摩爾宣布相關行動之前，麻州和拜登總統也實施過類似的赦免行動。今年4月，拜登政府採取措施，在聯邦層級將吸食大麻列為較不嚴重的罪行。儘管聯邦法律規定，使用和持有大麻仍然是非法行為，但馬里蘭等24個州和華府已將大麻的娛樂用途合法化，另有38個州和華府允許大麻被用於醫療用途。