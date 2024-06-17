　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬里蘭大規模赦免！17萬「簡單大麻犯」被除罪　州長：要種族平等

▲▼種植大麻。（示意圖／CFP）

▲馬里蘭州17日將大規模赦免17.5萬名持有少量大麻的犯人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）宣布，他將在當地17日進行一次大規模赦免行動，撤銷17.5萬名因持有少量大麻而面臨指控的犯人。這一舉措被認為是全國官員中最具影響力和最激進的行政行動之一。

綜合外媒報導，美國公民自由聯盟研究顯示，美國非裔因大麻被捕的可能性是其他種族的3倍以上，而這些犯罪紀錄造成了涉案者的住房、就業和教育機會長期被剝奪，對他們及其家人造成了深遠的影響。

摩爾16日接受《華盛頓郵報》採訪時形容，州政府決定糾正歷史上的不公，促進包容性的經濟成長，並減少對有色人種社區不成比例的限制，因此他才決定展開這項在全國範圍內「影響最深遠、最激進」的行政行動，減少這些不公平現象，為那些因大麻罪行而受到影響的人們提供新的機會。

摩爾進一步表示，這樣的赦免行動是「國家早就該做的事」，並強調這是「種族平等問題」的一部分。他指出，這次赦免雖然不會立即釋放任何人，但它具有重要的象徵意義，顯示了政府在消除刑事司法不公方面的決心。

在摩爾宣布相關行動之前，麻州和拜登總統也實施過類似的赦免行動。今年4月，拜登政府採取措施，在聯邦層級將吸食大麻列為較不嚴重的罪行。儘管聯邦法律規定，使用和持有大麻仍然是非法行為，但馬里蘭等24個州和華府已將大麻的娛樂用途合法化，另有38個州和華府允許大麻被用於醫療用途。

ET快訊
俄烏最初打算和談？俄提「1荒謬要求」釀破局　停火草案內容曝
快訊／新北國王G4痛失兩大將　曼尼高也缺陣
「他點名1縣市」0存在感　全場逆噴！農民總存款破200億
陸軍一兵遭狠砍9刀亡！　7人到案「僅1人動手」
神隱3個月！洪棠突宣布「龍鳳胎滿月了」
獨／唐治平母沒牌位躺冰櫃14天　「最後認領期限」公告曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拋海餵魚！希臘海巡出狠招「刺破小艇」對付移民　43人慘死地中海

建築工地挖到千年遺跡　工人玩「死人骨頭」大不敬！當局介入調查

俄烏最初打算和談？俄提「1荒謬要求」釀破局　停火草案內容曝光

日實習醫「誤診腸胃炎」害死16歲男高生！　院長鞠躬道歉

球賽上啃咬男童耳朵「詭異大叔找到了」　親曝2人關係急喊冤

葬身深海84年！芬蘭「二戰遭擊落」飛機重現世間　打撈隊找到殘骸了

以色列戰時內閣解散！　總理納坦雅胡：不會組成新內閣

幫兒下注爽贏195萬！他「讓錢錢翻2倍」後私吞200萬　妻痛罵：小偷

國防軍機半途故障　紐總理出訪日本改搭商業航班

馬里蘭大規模赦免！17萬「簡單大麻犯」被除罪　州長：要種族平等

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

暖弟砸16萬迎更生人哥哥　幫租房+還債：從沒放棄你

拋海餵魚！希臘海巡出狠招「刺破小艇」對付移民　43人慘死地中海

建築工地挖到千年遺跡　工人玩「死人骨頭」大不敬！當局介入調查

俄烏最初打算和談？俄提「1荒謬要求」釀破局　停火草案內容曝光

日實習醫「誤診腸胃炎」害死16歲男高生！　院長鞠躬道歉

球賽上啃咬男童耳朵「詭異大叔找到了」　親曝2人關係急喊冤

葬身深海84年！芬蘭「二戰遭擊落」飛機重現世間　打撈隊找到殘骸了

以色列戰時內閣解散！　總理納坦雅胡：不會組成新內閣

幫兒下注爽贏195萬！他「讓錢錢翻2倍」後私吞200萬　妻痛罵：小偷

國防軍機半途故障　紐總理出訪日本改搭商業航班

馬里蘭大規模赦免！17萬「簡單大麻犯」被除罪　州長：要種族平等

2024白河蓮花季廣受好評　黃偉哲邀民眾來白河賞蓮花吃蓮子

吃烤肉摸走20多瓶飲料！網見手法傻眼：這是來進貨的

高雄必比登熄燈後改名重新出發　招牌元蹄、滑蛋蝦仁又吃得到

國際投票指標機構Glass Lewis報告公布　支持網銀國際四名董事人選

宋仲基一家再度被拍！首爾散步「幸福同框照」曝光　兒子短腿萌翻

草屯雙十吊橋砸3千萬新增照明美化　中潭公路夜間觀光新亮點

台灣門號今起可綁定大陸手機銀行　突破性利多「泉州先行試點」

傻眼「貓克風」爆紅　獸醫分享「貓貓捲做法」其實是除蟲

環球晶遭駭「部分生產和出貨延遲」　明日恢復出貨

台東暖警自掏腰包購車票　讓民眾順利訪友

熊走路「超擬人」抬頭挺胸2腳跨步 遊客笑到併軌...網：工讀生出來喔！

國際熱門新聞

冷氣這樣吹最省電！實測：比調低溫度更涼

女性較長壽原因曝：沒精子可以活久一點

酷澎遭重罰33億　稱操控關鍵字是電商慣例

「裝忙神器」被抓包　銀行員工丟飯碗

2歲男童愛畫畫　一幅售價飆破22萬

中獎3千萬請表妹代領　竟被私吞稱只中60萬

烏克蘭和平峰會落幕　澤倫斯基：若俄撤軍「明天」就和談

美擬地獄景象挫中共犯台　數十項計劃進行中

8歲女童機上突然昏迷死亡　飛機緊急迫降

8歲新娘初夜死亡！陰道撕裂失血過多

秘魯太平洋岸外海6.3地震　無海嘯威脅

拜登疑又「當機」　被歐巴馬禮貌請下台

澳籍作家楊恆均遭判死緩　成中澳高層交鋒熱點

1歲兒狂抽電子煙！17歲媽po網炫耀被逮

更多熱門

相關新聞

台灣正被塑造成下個珍珠港？

台灣正被塑造成下個珍珠港？

《金融時報》揭露北京認為美國在設計戰略陷阱，誘使中國大陸入侵台灣；昨晚一位美國朋友對我抱怨，聲稱中南海此種荒誕想法不知道從何而來？我回答這位朋友，美國如此設局早有先例，不足為奇。

女老師邀「女高中生和丈夫3P」　被吊銷執照

女老師邀「女高中生和丈夫3P」　被吊銷執照

怪物少年突發狂！殺父後警面前爆頭弒母

怪物少年突發狂！殺父後警面前爆頭弒母

報告：美高技術核電力發展落後中國15年

報告：美高技術核電力發展落後中國15年

丈夫癌逝前她買刮刮樂　中獎3200萬秒退休

丈夫癌逝前她買刮刮樂　中獎3200萬秒退休

關鍵字：

美國北美要聞馬里蘭州大麻Wes Moore赦免行動

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

台積電嘉義工地挖到遺跡！CoWoS廠緊急停工

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

日高中妹推「成人香蕉」運動　隔7年真來台

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

玉珍齋遭撞現場慘況曝！業者「損失破百萬」拚明天復業

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

獨／國道猴撞休息站　網起底19歲男：貸款買BMW

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

20歲男疑入「鴻門宴」慘死　家屬控：遭圍砍20幾刀

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

更多

最夯影音

更多

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面