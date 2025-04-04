車藏「100包果汁」　駕駛自曝真相下場要關3個月

記者黃翊婷／綜合報導

鄭姓男子去年4月間因開車違規跨越雙黃線被攔查，警員發現副駕駛座上放著不明包裹，他自知瞞不住了，便主動表明包裹內是100包毒品果汁包。桃園地院法官日前審理此案，並依持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪，判處鄭男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲鄭男花費9000元購買100包毒品果汁包，結果5個小時之後就因為自己開車違規被警方抓包。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，鄭男明知「3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮」是毒品危害防制條例第2條第2項第3款所列管的第三級毒品，不得無故持有，仍在去年4月24日傍晚5點半左右於桃園市某KTV，以9000元的價格向綽號「小黑」的男子購買100包毒品果汁包。

大約5個小時之後，鄭男因為開車違規跨越雙黃線被攔查，當時警方注意到副駕駛座上有不明包裹，於是詢問包裹內容物是什麼，他知道瞞不住了，便主動說出包裹內的物品是100包毒品果汁包。

桃園地院法官認為，鄭男明知毒品會危害個人身心健康，也會對社會治安造成潛在危險，仍花錢購買毒品自用，考量到他已經坦承犯行，持有毒品的時間也不長，最終依持有第三級毒品純質淨重5公克以上罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。