進包廂不到5分鐘…陸軍一兵遭狠砍9刀亡！2車7人到案「僅1人動手」

▲屏東某釣蝦場15日晚間發生殺人案，王姓一兵送醫搶救無效亡。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東某釣蝦場15日晚間發生殺人案！一名王姓陸軍一兵遭17歲少年砍死，警方指出，王男經相驗後確認，身上總共受有9刀，目前共2車7人到案，現場動手僅1人，至於殺人動機仍有待進一步調查釐清。

據了解，20歲王姓陸軍一兵為志願役，目前入伍快滿一年，家住屏東縣埔鹽鄉，事發當時他到釣蝦場內附設KTV，卻因不明原因遭17歲陳姓少年持刀猛砍，全身多處刀傷，傷勢遍及大腿、右膝後側、右手腕、右上臂。

警方指出，經現場監視器畫面判斷，陳姓少年事發當時與6名友人在一樓聚會，王男一行人則在2樓附設KTV準備歡唱，而後雙方巧遇，合併在同一間包廂內歡唱。

過程中兩派人馬因不明原因發生衝突，陳姓少年隨即拔刀揮舞，並朝王男攻擊，在場友人見狀趕緊出言勸架，釣蝦場工作人員也緊急報案，但仍無法阻止憾事發生。

陳姓少年動手後，與友人共2車7人鳥獸散，並將犯案用的凶刀丟棄，王男的2名友人則是留在原地替王男急救。警消於10分鐘內趕抵現場，將已無呼吸心跳的王男送醫搶救，但人仍因傷勢過重宣告不治，遺體經初步相驗後發現身中9刀。

針對家屬質疑疑似債務問題引爆糾紛一事，警方回應，詳情尚待釐清，但以目前初步跡象判斷「沒有這個可能」，而動手的陳姓少年已以現行犯逮捕，由屏東地院裁定收容。

▲警方說明案情。（圖／記者陳崑福翻攝）

據悉，陳姓少年與王男雙方本來就認識，事發當時王男才剛進包廂約5分鐘，酒都還沒點，就被陳姓少年持刀猛砍。警方指出，詳細犯案動機會根據手機資料、現場人供詞進行調查，若發現有相約、雙方先前曾發生糾紛等情事，將會依法偵辦。