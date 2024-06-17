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社會 社會焦點 保障人權

陸軍一兵遇害！父控兒遭設局「身中20幾刀」　警曝相驗結果

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東一處釣蝦場內的附設KTV，15日發生砍人事件，一名17歲少年與20歲王姓陸軍一兵不明原因起衝突，少年持刀砍死王男，王父怒控兒子是被設局，稱4、5個人就拿著刀子砍兒子20幾刀。對此，屏東警分局表示，經法醫相驗完畢，並無20多處刀傷一說，詳細情形尚待法醫解剖鑑定。

▲▼ 屏東20歲王姓陸軍一兵遭17歲少年砍死。（圖／翻攝自臉書）

▲屏東20歲王姓陸軍一兵遭17歲少年砍死，王父稱兒子被砍20幾刀，警方澄清。（圖／翻攝自臉書）

王父得知兒子被砍死，悲憤說兒子為了替他分擔家計才去當兵，休假期間還會幫他工作，減輕家裡負擔，「我一個小孩，無緣無故被人家殺死…」。王父也怒控，兒子根本是被設局，據釣蝦場員工說法，有人在VIP包廂通風報信兒子抵達後，4、5個人就拿著刀子砍他，大約20幾刀。

▲▼ 屏東20歲王姓陸軍一兵遭17歲少年砍死。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲王父認為兒子被設局砍殺。（圖／記者吳奕靖翻攝）

王父還說，少年欠債誘騙兒子到釣蝦場附設KTV內，對方穿長袖上衣進入包廂，將預先準備好的刀械藏起，見到兒子便拔刀揮砍，兒子才會因此殞命。

對於王父的說法，屏東警分局指出，王男身上刀傷位置，經法醫相驗完畢，並無20多處刀傷一說，詳細情形尚待法醫解剖鑑定。本案查扣涉案刀械一把，另依現場跡證及相關在場人員到案說明內容比對，於16日將涉案少年送法院審理，對其餘人員將持續追查有無涉案，後續會持續調查釐清相關案情，依法究辦。

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