吃烤肉摸走20多瓶飲料！網見手法傻眼：這是來進貨的

▲男子分批偷拿走20多瓶飲料。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

此自助非彼自助！大陸山東煙台市1間自助烤肉店，日前遭2名不肖客人光顧，2名男子用完餐準備離開時，竟「分批摸走20多瓶飲料」，讓店家事後調閱監視器時看得又氣又傻眼。

綜合陸媒報導，初姓烤肉店女老闆日前公布這2名客人的監視器畫面，並表示自家員工當時雖察覺2人不對勁，卻還是被摸走20多瓶飲料，加上2男離開時用現金結帳，目前還查不到對方的身分。

從監視器畫面可見，偷拿飲料的男子一邊觀察店員有沒有注意他，一邊將飲料往包包裡放，過程中雖有店員察覺他不斷彎腰，還要求查看包包，卻因包包上有白毛巾擋著，而沒繼續過問，直到男子離開、調監視器，才發現20多瓶飲料被分批偷走。

初女公布監視器畫面同時，希望網友們能協助找到2名民眾，網友們看完影片也驚呼，「這哥們不是來吃飯的，是來進貨的」、「摸走20多瓶，是想轉賣嗎」。還有網友自首，「我最大膽的一次，也只是拿1瓶在手上邊走邊喝」。

儘管2名男子行為已構成竊盜，卻仍有大陸網友支持他們的行為，「自助餐帶點飲料走很正常」、「不給人拿就別做自助餐」、「20瓶加起來不過10多塊（約新台幣近50元），有啥差」。

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