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618限時搶！半年份衛生紙每抽最低0.07元　洗衣精只要18元銅板價

東森購物618購物節火熱開跑（圖／東森購物提供）

▲電商618年中大促是便宜補貨民生用品的好時機。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

5月報稅季過後，消費者更精打細算看緊荷包，而最近家中日用品快用完，有補貨需求的人，可以趁電商618年中大促特惠買起來，以半年份衛生紙為例，平均一抽0.07元；或是嚴選抗菌洗衣精最低僅18元銅板價，把握上半年的強檔活動，用更少的支出就能補足日常所需。

迎戰年中購物潮，東森購物「618狂BUY年中購」活動開跑至今，美食餐券、日用清潔、保健、保養彩妝、生活家電等衝出高買氣，是許多會員主攻的品項，尤其在物價漲、薪水不漲的情形下，對於每天都要用到的民生用品，有促銷就會多買一些起來囤，像是春風柔韌感抽取衛生紙110抽x12包x6串，兩箱只要1,618元，是這檔熱賣的夯品之一。

618年中大促,日用品,衛生紙（圖／翻攝自東森購物網）

▲春風柔韌感抽取衛生紙兩箱只要1,618元，是618年中購物檔期中的熱銷夯品之一。（圖／翻攝自東森購物網）

從日常節省開銷，東森購物精選日用、紙品、清潔、口腔等商品優惠，包括靠得住茶樹涼感衛生棉買一送一、妙管家抗菌洗衣精4瓶不到400元、牙周適牙齦護理牙膏限時買3送3，另有超值銅板價，只要18元、68元即可入手洗衣精、廚房清潔、抗菌濕巾，6/18當天買舒潔指定商品滿1,099折200、聯合利華滿1,299送100樂透金。

隨著報稅季結束，蝦皮購物發現許多消費者趁著618優惠補貨日常備品，居家日用品持續盤據暖身期間熱銷品類第一名，買氣更大幅領先排名居次品類超過5成，其中衛生紙在短短幾天內已賣出近30萬包。

把握活動檔期下單省荷包，蝦皮購物針對日用品在6/18當天下殺，一次囤貨半年份衛生紙，愛買嚴選抽取式衛生紙100抽96包(箱)，最低649元限時搶，平均每抽只要0.07元；外食族愛護腸胃必備，米鴻 高效益生菌(30包)限時特價只要259元，每日一包不到9元；新手爸媽備貨不能錯過，滿意寶寶輕巧褲+晚安褲兩箱合購超值價2,024元。

618年中大促,日用品,尿布（圖／蝦皮購物提供）

▲滿意寶寶輕巧褲+晚安褲，優惠價2,024元。（圖／蝦皮購物提供）

PChome 24h購物也有便宜的日用清潔品可入手，熱推商品如BOXMAN超輕柔抽取式衛生紙150抽12包5串/箱，即日起至6/18，天天限量搶88元，平均一抽不用0.01元：舒潔 蓬柔舒膚抽取衛生紙100抽16包4串/箱，6/18當日下殺58折，特價749元，滿2,299元送限量收納箱2件組，買999元限量登記送100 P幣；ARIEL抗菌臭洗衣精630g x 2+12包，即日起至6/19特價999元，6/17～6/18滿618元再送肯德基蛋塔。

618年中大促,日用品,衛生紙（圖／PChome 24h購物提供）

▲BOXMAN 超輕柔抽取式衛生紙（箱），即日起至6/18限時限量88元。（圖／PChome 24h購物提供）

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關鍵字：

電商618購物節年中大促省錢抗漲日用品衛生紙

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